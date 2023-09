Op bezoek bij de Rolling Stones, met hun eerste album in bijna 20 jaar: ‘Het uitwisselen van ideeën: als dat werkt blijft het magisch’

De Rolling Stones presenteerden woensdagmiddag in Londen hun eerste studioalbum in bijna twintig jaar. Hackney Diamonds verschijnt pas op 20 oktober, maar volgens Mick Jagger is de muziek het wachten waard. ‘Deze plaat zou niet verschijnen als we niet dachten dat hij echt goed was.’

Precies half 3 in de Londense middag is het als talkshowhost Jimmy Fallon hen het podium van het antieke Hackney Empire-theater oproept. De drie overgebleven drie Rolling Stones – samen 235 jaar oud – ogen alsof ze een avondje uitgaan met de jongens: uitgelaten, speels en een tikje flirterig. Mick Jagger, Keith Richards en Ronnie Wood zijn 18-karaats rock-’n-rollroyalty, maar willen zich woensdagmiddag duidelijk presenteren als kwajongens op een nieuw avontuur.

Dat avontuur heeft de naam Hackney Diamonds en is het 24ste studioalbum van de band. Omdat het achttien jaar geleden is dat de Stones een plaat met nieuw materiaal uitbrachten, hebben ze het eigenhandig tot wereldnieuws bestempeld met een presentatie waarvoor journalisten van over de hele wereld – zelfs Australië, China en Brazilië zijn vertegenwoordigd – zijn ingevlogen.

In het theater, opgetrokken uit rood velours en goudverf, is de stemming vooraf opgewonden nerveus. Onder de blinkende kroonluchters interviewen Franstalige verslaggevers elkaar over hun verwachtingen. Bij de Britse pers gaan ondertussen de eerste pints al rond. Op het stellen van vragen hoeven de verslaggevers zich niet voor te bereiden, want Fallon zal vanmiddag de enige interviewer zijn.

Op de snikhete dag – Londen verwacht 32 graden – loopt de temperatuur ook binnen op tot hoogtes die voor de gemiddelde 80-plusser reden zijn een hitteplan in werking te zetten: veel drinken en vooral niet bewegen! Jagger daarentegen kan amper stilzitten op zijn stoeltje. In paarszwart colbert, dito overhemd en grijze pantalon lijkt hij klaar om als het moet terstond te beginnen aan een nieuw Stonesconcert van twee uur.

Doorzagen

Maar over nieuwe optredens vanmiddag geen woord. Het zal gaan over Hackney Diamonds, het eerste album met nieuw Stonesmateriaal in achttien jaar, dat op 20 oktober zal uitkomen. De eerste single wordt al wel meteen ten doop gehouden. Angry is een echte stampende Stonestrack, waarvan de gitaarriff knipoogt naar klassieke hits als Start Me Up en Brown Sugar.

Fallon blijkt zoals te verwachten viel niet van plan de drie werkelijk door te zagen. Hij wisselt grapjes af met plichtmatige vragen over het maken van het nieuwe album. De naam Charlie Watts laat hij niet vallen. Gelukkig begint Keith Richards – met zijn kekke hoedje en donkere zonnebril nog altijd every inch a rock and roller – zelf over de drummer, die twee jaar geleden overleed. Watts is nog op twee songs van Hackney Diamonds te horen. Op een ervan speelt ook Bill Wyman, de inmiddels 86-jarige bassist die de band in 1993 verliet, mee.

“Alles is anders sinds Charlie er niet meer is,” zegt Richards. “Hij was nummer 4. Hij wordt erg gemist.” Hij legt daarna uit dat Watts ooit Steve Jordan aanwees als mogelijke vervanger voor het geval er iets met hem zou gebeuren. “Zonder Charlies zegen zou het veel moeilijker zijn geweest om door te gaan.”

Die overpeinzing daargelaten, lijken de overgebleven Stones allerminst terneergeslagen. Met de vragen van Fallon (‘Wie van jullie is het beste in darten?’) wordt de stemming al snel een tikje melig. De talkshowhost waagt zich uiteindelijk zelfs aan een imitatie van Jagger. De zanger vindt het niet lijken en daarin heeft hij gelijk.

Vermomming

Hoewel de zaal zo weinig meer aan de weet komt over de nieuwe muziek dan de opnames in totaal niet meer dan twee maanden besloegen, is eerder al gebleken dat de Stones op hun oude dag de moderne manier van marketing bedrijven nog altijd te beheersen. Jagger & co tuigden de afgelopen weken een vlekkeloze Instagramcampagne op vol onlinehints over het grote nieuws.

Enige prettig ouderwetse onderdeel was een advertentie in de papieren wijkkrant Hackney Gazette. Daarin deed de band zich voor als een glaszettersbedrijf (anno 1962) dat zijn klanten gegarandeerd ‘satisfaction’ bezorgt.

Die vermomming was niet eens zo gek gekozen. In Hackney kon je, toen de Stones hun reis naar eeuwige roem begonnen, altijd wel iemand gebruiken om een paar gebroken vensterglazen te repareren. Het stadsdeel, toentertijd een van de crimineelste van Londen, ligt er deze middag echter eerder landerig dan gevaarlijk bij. De buurt is multicultureel hip met een Vietnamese supermarkt, een Franse boulangerie en een Jamaicaans eethuis.

Buiten het Hackney Empire is een korte rode loper aangelegd. Er wachten zo’n tweehonderd fans buiten. Twee dames met platinablonde coupe houden een spandoek met opschrift ‘Happy 80th Mick’ vast. Uit een speaker schalt Gimme Shelter.

Twee heilige gralen

Waarom de Stones hun album naar Hackney vernoemden? Veel meer dan ‘We zijn tenslotte een band uit Londen,’ komt er op het podium niet als antwoord. Fallon stelt voor de liedjes een voor een te bespreken. Zeker interessant, omdat er geruchten gaan over gastbijdragen van Paul McCartney, Lady Gaga en Stevie Wonder. Daarover echter geen uitsluitsel. Wel over het liedje Tell Me Straight. Richards: “I can tell you straight dat ik geen idee heb waar dat over gaat.”

Fallon vraagt hem nog naar het innerlijke plezier van het opnemen van nieuw materiaal. Het is publiek geheim dat Richards en Wood veel kiener zijn op studiowerk dan Jagger, die meer van liveoptredens houdt. De gitarist liet zich eerder ontvallen het ‘belachelijk’ te vinden dat de band al zo lang geen nieuwe songs meer had gemaakt. Nu ontvouwt hij een theorie over twee ‘heilige gralen’ van een levendige groep. Opnemen is er een van, vindt hij. “Het samenkomen in de studio, het uitwisselen van ideeën: als dat werkt blijft het magisch.”