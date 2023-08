Oostportaal, een beeld in delen dat buurten verbindt

Een poort voor Oostpoort van Krijn de Koning Beeld Koosje Koolbergen

Oostportaal, ofwel Een poort voor Oostpoort, van kunstenaar Krijn de Koning bestaat uit twee delen. Uit twee veelkleurige poorten om precies te zijn. De ene staat op het Land van Cocagneplein (nota bene: Land van Cocagne is Lolland of het land van melk en honing of ‘Luilekkerland’), pal voor de Albert Heijn in het nieuwbakken winkelgebied Oostpoort; de andere op een soort pleintje voor de Kwekkeboom en de Febo op de kruising van de Linnaeusstraat en de Pretoriusstraat. Je moet goed kijken maar van het ene beeld is het andere beeld nét te zien.

De eerste plannen voor het werk dateren uit 2018; een commissie van bewoners, ondernemers en kunstkenners vond dat er een kunstwerk moest komen dat de zichtbaarheid van Oostpoort zou vergroten. Er waren meerdere kunstenaars om ontwerpen gevraagd; de keuze viel op De Koning, die ruime ervaring had met locatiespecifieke sculpturen in de openbare ruimte.

Toch vond De Koning de opdracht niet eenvoudig. “Kunst in de openbare ruimte realiseren is moeilijk; iedereen heeft er wel een mening over. Veel mensen houden niet van verandering en vinden zo’n kunstwerk in hun buurt bedreigend of gewoon onzin. Of het is gewoon niet hun smaak,” zei hij in 2019 in een interview met de website oost-online.

Twee pijlers van een grotere, denkbeeldige poort

De Koning bedacht – zoals hij al eens eerder deed – een beeld in meerdere delen, dat de nieuwe wijk Oostpoort verbindt met de ‘oude’ Transvaalbuurt, aan de andere kant van de Linnaeusstraat. Ondanks de fysieke afstand ertussen vormen de twee delen één geheel. Samen vormen de twee delen de pijlers van een denkbeeldige, veel grotere poort over de Linnaeusstraat, die beide locaties optisch met elkaar verbindt.

Beide beelden staan op een bescheiden betonnen sikkel, en bestaan uit meerdere ‘poorten’ in verschillende afmetingen en diverse tinten blauw, groen, rood en goud. Ze lijken op elkaar, maar bij nadere beschouwing zijn ze best verschillend.

Zijn disruptieve ontwerp moest worden goedgekeurd door het stadscuratorium, het Centrum Beeldende Kunst, het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Mondriaan Fonds. Ook werden buurtbewoners en ondernemers geraadpleegd. Het merendeel was positief gestemd, maar er waren – zoals De Koning al bevroedde – ook minder enthousiaste reacties. Het werk zou niet bij de wijk passen; het was een beetje karakterloos, vinexachtig en meer geschikt voor een modern winkelcentrum in Almere.

De Koning staat echter pal voor zijn ontwerp. “Helaas heeft de politiek de vijandige houding [tegen kunst] in de afgelopen tien jaar flink aangewakkerd. Toch geloof ik nog steeds heilig dat er met kunst goede dingen kunnen worden bewerkstelligd. Dingen die goed zijn voor een plek, goed voor de omgeving, goed voor de mensen en goed voor de beleving van de werkelijkheid om ons heen.”