Ook van seizoen drie van The Crown ga je snel houden

Claire Foy als koningin Elisabeth II. Beeld Sophie Mutevelian/Netflix

Na twee seizoenen is The Crown aanbeland in 1964. En dat betekent dat we een vrijwel geheel nieuwe cast voorgeschoteld krijgen. Claire Foy, die tot nu de Britse vorstin Elisabeth II speelde, wordt in seizoen 3 opgevolgd door Olivia Colman. Dat is wennen natuurlijk. Ook voor de koningin zelf. In de geweldige openingsscène van het nieuwe seizoen krijgt ze het ontwerp voor nieuwe postzegels met daarop haar silhouet te zien. De jonge vrouw van de eerdere zegels is daarop vervangen door een old bat, zoals ze zelf pinnig commentarieert.

38 jaar oud is de koningin in 1964. Allesbehalve een ouwe taart dus, maar de vorstin die Colman neerzet, beantwoordt veel meer aan het tegenwoordig gangbare beeld van de monarch dan de door Foy gespeelde Elisabeth.

In die eerste twee seizoenen van The Crown was Elisabeth een levenslustige, ambitieuze jonge vrouw. De Elisabeth van seizoen 3 is vooral stijf, vormelijk en bekakt. Olivia Colman, maar vooral scriptschrijver Peter Morgan leveren een enorme prestatie zodat je als kijker ondanks alles toch snel gaat houden van die mevrouw die zelf ook niet heeft gekozen voor het absurde leven dat ze leidt.

Corgi’s

Tuttige mantelpakjes aan, het haar bijna gebeeldhouwd in plaats van gekapt, altijd een handtasje aan de arm en thuis op Buckingham Palace liefst omgeven door een stel corgi’s: de Elisabeth II in The Crown 3 is uiterlijk vrijwel precies de majesteit die we kennen van officiële portretten en beelden van koninklijke plichtplegingen. Ook de nieuwe Prins Philip, gespeeld door Tobias Menzies, lijkt opvallend veel op de echte.

Elisabeth ondergaat het koninklijke leven veelal lijdzaam. Haar man Philip niet. Buitens­huis kan hij de schijn meestal ophouden, binnenshuis knettert het. “Is zij thuis?’ vraagt hij in een aflevering aan een personeelslid. “Zij, sir?” vraagt de knipmessende lakei. Waarop de prins ontploft: “We zijn hier op Buckingham Palace, dus wie zou ik kunnen bedoelen als ik ‘zij’ zeg?”

Russische spion

In de eerdere seizoenen van The Crown was niet Elisabeths echtgenoot haar belangrijkste tegenspeler, maar Winston Churchill, minister-president maar vooral vertrouwensfiguur. In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen blaast Churchill (een geweldige rol van John Lithgow) nog net zijn laatste adem uit. Dit keer heeft de koningin vooral te maken met Harold Wilson, namens Labour minister-president van het Verenigd Koninkrijk in de periodes 1964-1970 en 1974-1976.

Die twee liggen elkaar in de serie niet meteen. Logisch, want Wilson (gespeeld door Jason Watkins) vertegenwoordigt een partij waarbinnen hardliners graag korte metten zouden maken met de monarchie. Ontvankelijk is Elisabeth in eerste instantie zelfs voor geruchten dat Wilson een spion voor de Russen zou zijn, maar gaandeweg ontstaat toch een goede band tussen de vorstin en de premier.

Die band komt in de serie flink onder druk te staan ten tijde van de ramp in het mijnwerkersdorpje Aberfan in Wales, die in 1966 aan 144 mensen, vooral kinderen, het leven kostte. Wilson wil dat Elisabeth erheen gaat om haar medeleven te tonen. De vorstin weigert aanvankelijk, zich beroepend op ridicuul protocol: de troon bezoekt ziekenhuizen, geen plekken des onheils. Philip gaat wel. “Heb je gehuild?” vraagt zijn vrouw, die zich geen raad weet met haar eigen emoties, voor zover ze die heeft.

De aflevering rond de ramp in Aberfan is in vele opzichten het hoogtepunt van seizoen 3 van The Crown. Ook andere afleveringen zijn geconcentreerd rond zo’n historisch moment. Het maakt van de serie veel meer dan een luxe soap: er zijn al die verwikkelingen binnen de koninklijke familie, maar onderweg wordt ook de naoorlogse historie van het Verenigd Koninkrijk doorgenomen. Daarin is de serie even goed en stimulerend als vroeger op de middelbare school die leraar geschiedenis met hart voor zijn vak.

The Crown 3 loopt door tot 1976. Diana is nog niet te zien, maar al wel loopt een jonge Prins Charles te flikflooien met ene Camilla Shand, later Parker Bowles.

The Crown, seizoen 3, vanaf morgen op Netflix