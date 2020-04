Ook Sziget afgelast vanwege coronavirus

Het publiek geniet van een optreden van de Nederlandse dj Martin Garrix. Beeld EPA

Dat meldt de organisatie van het festival op de website. De Hongaarse regering heeft het verbod op grootschalige evenementen verlengd tot 15 augustus. Het festival zou van 5 tot en met 11 augustus plaatsvinden.

‘Hoe moeilijk dat ook is, we geloven dat dit besluit het beste is voor de veiligheid van jullie allemaal en iedereen die op ons festival werkt,’ schrijft de organisatie. ‘We kunnen niet wachten om jullie volgend jaar weer te zien op The Island of Freedom.’

Sziget, gehouden op een eilandje in de Hongaarse hoofdstad Boedapest, is een van de grootste festivals van Europa.

In Nederland werd eerder al bekend dat alle grote evenementen tot 1 september niet kunnen doorgaan. De Vereniging van Evenementenmakers waarschuwde bovendien dat de Nederlandse evenementenbranche aan de rand van de afgrond staat.