Ook Poetin komt ergens vandaan

Het kwaad, dat boeit. Alles willen we weten over de slechterik. Hoe denkt hij? Hoe leeft hij met zichzelf? En vooral: hoe word je zo? Lips weet: er is altijd een waarom. Geen mens wordt slecht geboren, het donker ontstaat ergens.

Ook bij Poetin, dé slechterik van deze tijd, wiens oorlogszucht met geen mogelijkheid anders valt uit te leggen als een demonstratie van boosaardigheid. Maar ook voor hem geldt dat het ergens vandaan komt. In de driedelige documentaireserie Putin: A Russian Spy Story wordt een intrigerend beeld geschetst van hoe hij werd wie hij is. Zijn verhaal is bekend natuurlijk, zijn verleden als KGB-agent, Lips had het al eens gelezen, gehoord en gezien. Maar toch keek hij geboeid naar de eerste aflevering van het drieluik dat eerder al eens werd uitgezonden in 2020 maar om duidelijke redenen nog eens in de herhaling mocht.

Vooral de beelden van een jonge Poetin intrigeerden Lips, maar ook de interviews met mensen die hem meemaakten. Het beeld dat ze van hem hadden: een droge, duidelijk humorloze man, heel klein van stuk. Hij vond het belangrijk om je een stevige hand te geven en je recht aan te kijken.

Lips zag Poetin als jongetje, als jongeman, en langzaam steeds meer lijkend op de man zoals we hem nu kennen. Maar zo ver kwam het niet: de eerst aflevering stopte op het moment dat hij Boris Jeltsin opvolgde als leider van Rusland.

Lips had dan het aanloopje al gezien, hoe hij bij de KGB leerde te manipuleren, liegen, rekruteren en onderdrukken, hoe hij er goed in werd. Hoe hij langzaam leek te gaan beseffen dat het leven maakbaar was, zeker als je het donkere pad neemt. En Lips begreep: zó word je slechterik. Geleidelijk, zonder humor, door stevige handen te geven en mensen dan strak aan te kijken.

