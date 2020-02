Ook op de Filipijnen stuurt Ellie Lust haar collega’s bij

Ellie Lust is terug met een nieuw seizoen van Ellie op patrouille. In de miljoenenhoofdstad Manilla op de Filipijnen blijkt ze nog even kordaat als we van haar gewend zijn. Als Lips naar Ellie kijkt, haalt hij zijn voeten van de bank, want voor je het weet word je door haar gecorrigeerd.

Dat gaat haar in Manilla, waar agenten met een megafoon over straat lopen om mensen aan te spreken op rotzooi op straat, ook goed af. Ze zet al snel de megafoon aan haar mond om omstanders te wijzen op een rondslingerend snoeppapiertje.

Manilla blijkt een stad waar de politie zich bezighoudt met uitersten. Aan de ene kant gelden strenge regels en worden mensen opgepakt voor roken op straat, aan de andere kant heeft de president de politie een vrijbrief gegeven alle ‘drugsidioten’ te doden.

Het was dan ook een bloederige aflevering. Op een plaats delict, of zoals Ellie zegt ‘pd’, waar een drugs­verdachte was doodgeschoten, maakte niemand zich druk over het veiligstellen van sporen, behalve Ellie, die met afzetlint aankwam. Agenten liepen over kogelhulzen en door bloedsporen. “Dat zou bij ons echt niet kunnen,” zei ze er voor de zekerheid bij.

Even later ging ze mee naar een derde schietpartij waar een drugsverdachte tegen de muur lag, in een plas bloed. Geen enkele agent leek zich om deze ‘dode’ te bekommeren, totdat Ellie zag dat hij nog ademde. Ze mocht niet naar hem toe, maar met veel gedoe werd alsnog een ambulance opgeroepen. Ellie: “Misschien hadden ze hem liever dood laten gaan, maar dit is ook een mensenleven.”

Het moet niet makkelijk zijn om als Nederlandse agent te zien dat de politie daar met andere normen en waarden werkt. Maar waar Ellie kan, stuurt ze bij. Ook als de ambulance komt. “Handschoenen jongens, handschoenen!”

