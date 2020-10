Ook Nederlandse trollen proberen de verkiezingen in de VS te ondermijnen

Pointer. Beeld Het Parool

Lips verbaast zich de laatste tijd over de vele complottheorieën die op de sociale media circuleren, variërend van 5G tot MH17. Er schijnen tegenwoordig zelfs mensen te zijn die beweren dat Lips helemaal niet bestaat maar dat onder die schuilnaam een groepje anonieme scribenten opereert. Mevrouw Lips moet daar altijd hartelijk om lachen.

Veel van die complottheorieën blijken terug te voeren op trollen die doorgaans vanuit Russische trollenfabrieken anoniem opereren. Het KRO-NCRV-onderzoeksprogramma Pointer onthulde gisteravond dat ook Nederlandse trollen proberen de Amerikaanse verkiezingen te ondermijnen met onjuiste berichten en andere vormen van fake news. Pointer vond in twee maanden 476 Nederlandstalige trollen op Twitter bij een onderzoek naar 15.000 accounts.

Het betreft anonieme accounts met een schuilnaam die geen persoonlijke informatie delen maar alleen bezig zijn te polariseren en te provoceren door verwarring te zaaien met misinformatie. Bijvoorbeeld dat Joe Biden in werkelijkheid iemand is met een Joe Bidenmasker. Pointer had geprobeerd de Nederlandse trol die dit staaltje nepnieuws hielp te verspreiden te spreken te krijgen, maar de enige opbrengst was een tsunami van trollenspam.

Ook al betreft het hier maar 3 procent van de onderzochte accounts, de gevolgen strekken veel verder. Want andere twitteraars retweeten de fake news-berichten en zo worden complottheorieën verder gevoed én de serieuze journalistiek ondermijnd. Een zorgelijke ontwikkeling sinds ‘mainstream media’ een scheldwoord is geworden en de Publieke Omroep ‘staatstelevisie’ wordt genoemd door complotdenkers die zichzelf kritisch noemen maar intussen elkaar kritiekloos napraten.

Nu heeft Lips niet de illusie dat die amper 500 Nederlandse trollen de Amerikaanse verkiezingen essentieel kunnen beïnvloeden, maar hij was er toch niet trots op dat Nederland ook hier een woordje meespreekt.

