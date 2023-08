Ook na woelig jaar is er bij de NPO alleen maar goed nieuws, Paul de Leeuw terug op zaterdagavond

Paul de Leeuw met de vaste crew van Hotel Hollandia, met vlnr Thomas van Luyn, Anniek Pheifer, Wimie Wilhelm en Samir Hassan. Beeld BNNVara

Vorig jaar voerde Frans Klein nog uitgebreid het woord tijdens de jaarpresentatie van de NPO als directeur video. Matthijs van Nieuwkerk figureerde prominent in de nieuwe plannen. En ook de redactie van NOS Sport was nog onwetend over de storm die enkele maanden later boven de bureaus zou opsteken.

Hoe anders is de situatie twaalf maanden verder na het slagveld dat onthullingen over grensoverschrijdend gedrag achterliet. Klein is weg (interim-opvolger Remco van Leen vertelde dinsdagmiddag te hebben gesolliciteerd), Van Nieuwkerk zit thuis. En tal van onderzoeken wachten op een conclusie.

Geen woord over woelige tijd

Maar over die woelige tijd in Studio 21 geen woord. Sterker: ook de opvolger en collega’s van Klein spraken niet. Actrice Joy Delima kondigde meteen aan dat ‘managers en bestuurders’ vandaag zouden zwijgen, het moest draaien om de nieuwe programma’s. En zo bevatte de groots opgezette presentatie geen enkele toespraak, maar alleen maar trailers van nieuwe programma’s. Die moeten dit jaar voor zich spreken.

Of dat lukt, zal de tijd uitwijzen, maar het nieuwe aanbod oogt in elk geval royaal. Opvallendste nieuwkomer in het uitzendschema is de satirische amusementsshow Hotel Hollandia, waarmee Paul de Leeuw zijn comeback maakt op de zaterdagavond en dat op 23 september begint.

Plaats van handeling is een fictief hotel met personeelsleden die worden gespeeld door Anniek Pheifer, Wimie Wilhelm, Samir Hassan en Thomas van Luyn. De Leeuw ontvangt in de lobby gasten die de afgelopen week in het nieuws zijn geweest. De eerste beelden, met onder anderen Erik van Muiswinkel als Frans Timmermans en Rian Gerritsen als Caroline van der Plas, toonden een terugkeer van de typetjes die ooit furore maakten in satirische shows als Kopspijkers.

De EO tekent met De Joodse Raad voor een van de grote nieuwe dramaseries van het seizoen. Uitgezonden op NPO1 brengt de vijfdelige reeks een verhaal dat draait om de anti-Joodse maatregelen van de Duitse bezetter waarvan de Joodse Raad het doorgeefluik was. Pierre Bokma speelt de hoofdrol..

Huub Stapel wordt de nieuwe sterpresentator van Omroep Max. Hij krijgt het komende seizoen twee prominente programma’s. Zaterdag begint hij al aan de serie Langs de IJssel, die door de makers wordt omschreven als de ‘meest eigenzinnige rivier van Nederland’. Stapel onderzoekt welke rol de rivier speelt in het omringende landschap en in de levens van de mensen aan de oevers.

In De Grooten Tour van de Gebroeders de Witt duikt Stapel de vaderlandse geschiedenis in. Hij reist de broers Johan en Cornelis de Witt - ze leidden in de 17de eeuw lange tijd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en zouden in rampjaar 1672 vreselijk aan hun einde komen - na door Frankrijk en Engeland.

Doublure

Meer vaderlandse geschiedenis is er met een nieuwe reeks van Het verhaal van Nederland. De eerste serie, die de hele historie van ons land besloeg, was een doorslaand succes. Dit keer is de familie Oranje-Nassau het enige onderwerp. Daan Schuurmans is opnieuw de verteller van de reeks die acht delen zal beslaan.

Ook Sander Schimmelpenninck keert terug met een eigen programma bij de VPRO. In Sander en de socials onderzoekt hij de wetteloosheid van sociale media en laat hij zien welke gevolgen dit heeft voor onze democratie.

Te midden van de duizelingwekkende hoeveelheid nieuwe programma’s duidde slechts één opmerkelijke doublure op gebrek aan coördinatie achter de schermen. Twee nieuwe titels hebben exact dezelfde invalshoek. Zowel volkszanger Frans Bauer als actrice Loes Luca gaat in nieuwe programma’s ‘op zoek naar wat het betekent om laaggeletterd te zijn’. Bauer maakt voor de AvroTros Een leven zonder letters en begint op 30 oktober. Twee weken later gaat Luca gaat voor omroep Human op pad onder de titel Duidelijke Taal.