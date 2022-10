Ook na acht jaar stilte is Paolo Nutini nog steeds de ster die hij eigenlijk meteen al was

Acht jaar hield hij zich gedeisd, nu is de Schotse zanger Paolo Nutini terug. In Paradiso leek hij per tien minuten een ander genre aan te snijden. Zijn geweldige stem hield de boel bij elkaar.

Als ze bij zijn platenmaatschappij af en toe een beetje gek worden van Paolo Nutini (35) valt dat wel te begrijpen. De carrière van de Schot met Italiaanse roots verloopt op z’n zacht gezegd nogal grillig. Hij weigert zich te beperken tot één muziekstijl en presenteerde zich in de jaren nul als maker van witte soul, rock én singer-songwritermuziek.

En op zijn onlangs, na een stilte van acht jaar, verschenen album Last Night in The Bittersweet is het muzikale palet nóg bonter geworden. Postpunk en krautrock maakt hij nu ook. Zijn publiek zit er allerminst mee. Ook na die lange stilte is Nutini nog steeds de ster die hij eigenlijk meteen al bij het verschijnen van zijn debuutalbum These Streets in 2006 was.

Intieme omgeving

Opvallend daarom dat hij op zijn huidige Europese tournee relatief kleine zalen aandoet. In Nederland staat hij twee avonden achtereen in Paradiso, terwijl hij met gemak Afas Live had kunnen vullen, misschien zelfs Ziggo Dome. Leuk is het natuurlijk wel, hem aan het werk zien en horen in zo’n intieme omgeving.

En Nutini stelt bij de eerste van die twee Paradisoshows, waar een aanzienlijk deel van het publiek Schots is, zeker niet teleur. Songs van Last Night in the Bittersweet domineren de setlist, maar Nutini en zijn zeskoppige begeleidingsband spelen ook ouder werk. Het levert een concert op waarin zo ongeveer elke tien minuten een ander genre lijkt te worden aangesneden.

Meeslepend

Wat de boel bij elkaar houdt, is Nutini’s fenomenale stem. Hij klink rauw en hees, maar vooral meeslepend. En er zit ongelooflijk veel soul in zijn zang. Otis Redding, daar gaan de gedachten al snel naar uit, maar ook naar mede-Schot Rod Stewart. En als er gerockt wordt, klinkt Nutini woest en viriel als Robert Plant in de hoogtijdagen van Led Zeppelin.

Een meisjes- en vrouwenidool is hij ook nog eens. Eén beweging of blik kan genoeg zijn voor hitsig enthousiasme. Toch lijkt de zanger op het podium soms eerder verlegen dan zelfverzekerd. Maar waar hij live eerder wel eens heel erg in zichzelf gekeerd overkwam, heeft hij er in Paradiso duidelijk zin in.

Geen lulpraatjes

Verwacht van hem geen lange lulpraatjes tussen de nummers, de communicatie verloopt hier vooral via de muziek. En ongelooflijk, wat weet hij veel emotie in zijn zang te leggen. Vooral in de soulachtige nummers natuurlijk, maar ook in het steviger werk én de stemmige ballads, die hij ook op zijn repertoire heeft.

Helemaal aan het eind zingt en speelt Nutini in zijn eentje een akoestisch Abigail. Country, dat hadden we inderdaad nog niet gehad. Wat klinkt dat gezongen met een vet Schots accent geweldig. De sjaal van Celtic FC, zijn favoriete voetbalteam, die hem na afloop vanaf het balkon wordt toegeworpen, aanvaardt hij in grote dankbaarheid.