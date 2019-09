Ook laatste seizoen Game of Thrones bekroond met een Emmy

Maker D.B. Weiss (midden), met de cast en crew van Game of Thrones, speecht na de winst van de award voor beste dramaserie. Beeld AFP

De serie ging er zondagavond in Los Angeles vandoor met de award voor beste dramaserie, een van de meest prominente prijzen van de prestigieuze Emmy’s. Ook kreeg acteur Peter Dinklage, die Tyrion Lannister speelt, de Emmy voor de beste bijrol.

Makers van de serie David Benioff en D.B. Weiss bedankten in hun speech ‘de hardstwerkende crew ter wereld’ voor het maken van de show. Ze grapten daarbij dat het een wonder is dat de crewleden van de fantasyserie überhaupt nog leven. Ook bedankten ze de cast van de serie, die dit voorjaar na acht seizoenen stopte. De acteurs maakten volgens de makers ‘alles wat we schreven beter’.

Beste talentenjacht

RuPaul’s Drag Race, een programma waarin dragqueens strijden om de beste te worden, is er voor de tweede keer op rij vandoor gegaan met de prijs voor beste talentenjacht. The Voice, bedacht door John de Mol, greep daardoor naast de award.

Jodie Comer won de award voor beste vrouwelijke hoofdrol in een dramaserie voor haar rol in Killing Eve. Daarmee liet ze onder andere Emilia Clarke, die een grote rol speelde in Game of Thrones achter zich. Billy Porter won in de categorie beste mannelijke hoofdrol in een dramaserie voor zijn rol als Pray Tell in de serie Pose. Hij is de eerste openlijke homoseksuele acteur die deze prijs heeft gewonnen.