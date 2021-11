Ook in Hands Up laat Irma Sluis vooral haar handen spreken

Hands Up, NPO Zapp Beeld -

En dan blijkt ze nog een leuke stem te hebben ook. Irma Sluis, sinds de persconferenties wereldberoemd in heel Nederland, heeft gesproken. Niet veel, natuurlijk: ook in Hands up, een gebarentaalquiz op Zapp waarvan zaterdag de eerste aflevering werd uitgezonden, laat Sluis vooral haar handen spreken.

Lips las in het voorjaar van 2020 veel over goede crises die niet verprutst mochten worden. Er ging van alles stuk, maar behalve de Albert Heijn en webwinkels, profiteerde ook een select groepje gebarentolken van corona: zij mochten figureren in de hitserie die de persconferentie werd. Hoewel, figureren? Als Lips niet oppaste zat hij, omdat er inhoudelijk doorgaans weinig nieuws viel te melden, vooral naar de tolken te kijken.

Tolken van wie het gros van de Nederlanders er waarschijnlijk maar één kent: Irma dus. Irma Sluis uit Den Haag, die dankzij haar levendige vertolking van het woord hamsteren zelfs een meme werd. Die niet zo heel succesvol werd gepersifleerd. En naar wier naam op Google kennelijk vaak wordt gezocht in combinatie met ‘vrijgezel’ en ‘partner’.

Die Irma Sluis dus, die het ijzer smeedt nu het heet is, die heeft tegenwoordig een eigen programma bij de KRO-NCRV. Insteek: wie kan zich het best verstaanbaar maken in gebaren? Volgens de omroep het eerst tv-programma met dove en slechthorende kandidaten. Een soort BN’ers worden gekoppeld aan de kandidaten en moeten vervolgens een hamburger bestellen, of een kopje gemberthee.

Het is een quiz die eigenlijk in alle opzichten klopt: fijne kandidaten, enthousiaste BN’ers en, met de afvalrace die het moet worden, een beproefd en waterdicht format. Maar vooral door Irma Sluis, gekleed in een kekke tuinbroek, kan er eigenlijk niet veel misgaan. Deze vrouw heeft lockdowns vertolkt, dan levert de uitleg van het gebaar voor het woord zuur natuurlijk geen problemen op.

