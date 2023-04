Ook Harry Potter krijgt eigen serie en dit zou volgens ons de ideale cast zijn

Harry Potter wordt door de remake-molen gedraaid voor een ambitieuze, tien jaar durende serie die J.K. Rowlings verhaal opnieuw vertelt. De reeks voor streamingdienst MAX, de opvolger van HBO Max, moet nog wel worden geschoten. Filmverslaggever Gudo Tienhooven kan niet wachten en stelt alvast een deel van de, uiteraard op en top Britse, cast samen.

Idris Elba als Albus Dumbledore (Perkamentus)

Voorstander of niet, de nieuwe Potter-serie zal volgens de ongeschreven moderne wetten ongetwijfeld diverser zijn dan de nogal wit uitgevallen films. Een zwarte professor Dumbledore? Waarom niet?! Als vijftiger is Idris Elba (van Luther) te oud om James Bond te spelen, maar als het hoofd van tovenaarsacademie Hogwarts is hij meer dan geschikt. De acteur straalt een en al wijsheid uit en heeft bovendien een stem die iedere leerling stil krijgt. Stop maar met zoeken, Elba hoeft alleen nog maar ja te zeggen.

Beeld Getty Images

Nick Frost als Rubeus Hagrid

Een beetje gezet, aanstekelijk energiek, stoer en toch kwetsbaar als een klein kind; Nick Frost is de gedroomde nieuwe Rubeus Hagrid. Meer nog dan de vorige acteur die de Hogwarts-opzichter speelde in de filmreeks (wijlen Robbie Coltrane), beschikt Frost – bekend van Shaun of the Dead en Hot Fuzz – over veel komisch talent. In zijn gedaante kan het personage met het naïeve en blunderende karakter echt een hoogtepunt van de serie worden.

Tobias Menzies als Severus Snape (Sneep)

Het is bijna onmogelijk om bij Snape niet direct te denken aan de acteur die hem vertolkte in de bioscoopreeks. Zelfs J.K. Rowling gaf toe constant de geniale Alan Rickman (1946-2016) voor zich te zien toen ze de morbide professor op papier gestalte gaf. Maar misschien dat Tobias Menzies hem toch een beetje kan doen vergeten. De enigmatische Engelsman maakte reeds grote indruk in series als The Crown (waarin hij Prins Philip vertolkte) en Outlander. Kijk alleen al naar zijn oogopslag en je ziet de nieuwe Snape voor je.

Olivia Colman als Minerva McGonagall (Anderling)

Bijna compleet acterend Groot-Brittannië zat reeds in een of meerdere Rowlingverfilmingen, dus de lijst met bekende gegadigden is niet eindeloos. Gelukkig kan Olivia Colman (The Favourite, The Father, The Crown) nog niet worden afgestreept. Een van fijnste actrices van dit moment moet en zal een rol van betekenis gaan spelen in het MAX-project. Laat haar bijvoorbeeld Dumbledore’s strenge maar loyale rechterhand McGonagall zijn. Al is Colman ook prima inzetbaar als bitch. Dolores Umbridge (Dorothea Omber) misschien?

Beeld Getty Images

Christian Bale als Lord Voldemort

Oscarwinnaar Christian Bale is een inkoppertje als Voldemort, de sadistische, neusloze eindbaas van het Potteruniversum. Zijn onbewuste sollicitatie werd al vastgelegd in Thor: Love and Thunder waarin hij opdraaft als slechterik Gorr. Deze blanke engnek lijkt er zelfs een beetje op. Kijk díe film en je bent snel overtuigd. Ook Benedict Cumberbatch (Sherlock, Dr. Strange) zou het goed doen als ‘Hij Die Niet Genoemd Mag Worden’, al hadden wij die gevierde acteur eigenlijk meer in gedachte voor de narcistische ijdeltuit Gilderoy Lockhart.