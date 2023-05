Ook de werelden en wezens in ‘Guardians of the Galaxy 3’ (slot) zijn weer heerlijk van de pot gerukt

Chukwudi Iwuji als The High Evolutionary in ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3'. Beeld Courtesy of Marvel Studios

Niemand weet hoe het universum zal eindigen. Misschien dijt het almaar sneller uit totdat de zwaartekracht niet meer in staat is het bijeen te houden. Of het uitdijen stopt juist en het universum wordt langzaam terug in elkaar geduwd. In elk geval zal het geen pretje zijn.

De laatste maanden wordt ook druk gespeculeerd over het einde van een ander universum: het Marvel Cinematic Universe. Begonnen in 2008 met Iron Man, dijde ook dat universum almaar verder uit en in een steeds sneller tempo. De aanvankelijk vrij losse onderlinge verbanden werden steeds complexer, en essentiëler om de films te kunnen volgen. En ondertussen gingen de films in stijl en toon steeds meer op elkaar lijken.

James Gunns Guardians of the Galaxy-trilogie, die begon in 2014 en nu wordt afgesloten met Guardians of the Galaxy Vol. 3, is daarop een uitzondering. En misschien niet toevallig is het ook een trilogie die relatief losstaat van al die in elkaar grijpende verhaallijnen. De Guardians, een ragtag groep van buitenbeentjes onder leiding van Peter Quill, alias Star-Lord (Chris Pratt), speelden weliswaar een cruciale rol in de grotere MCU-verhaallijn rond de vinger knippende slechterik Thanos, maar in hun afzonderlijke films trokken ze toch vooral hun eigen, eigenwijze plan door het heelal.

Wat de Guardians-films tot zo’n frisse wind in het MCU maakt, is dat ze volledig omarmen hoe dwaas superheldenfilms zijn. Ook in deze afsluiter van de trilogie zijn de werelden waar de Guardians terechtkomen, en de creaturen die ze daar tegenkomen, geregeld heerlijk van de pot gerukt. Waar veel superheldenfilms van de laatste jaren proberen een donkere, realistische toon proberen aan te slaan (tegelijk vaak verzuipend in computeranimatie), daar lijkt Gunn maar één missie te hebben met zijn Guardians-films en dat is om zoveel mogelijk puur vermaak in de speelduur te proppen.

Wasbeer Rocket heeft de stem van Bradley Cooper

Toch kruipt er wat meer ernst in deze afsluiter van de trilogie en dat heeft alles te maken met wasbeer Rocket (met de stem van Bradley Cooper), die zijn aaibare uiterlijk compenseert met een voorliefde voor wapens. Als Rocket in een letterlijk uit de lucht vallend gevecht gewond raakt, is het aan de rest van de Guardians om zijn leven te redden. Om dat te doen moeten ze niet alleen afreizen naar een gevaarlijk deel van het sterrenstelsel, maar ook in het tragische verleden van hun cynische vriend duiken.

Daarbij lopen ze een oude bekende tegen het lijf. Behalve dat deze Gamora (Zoe Saldaña) eigenlijk niet een oude bekende is (die stierf in Avengers: Infinity War), maar een versie van Gamora uit een andere tijdlijn. Eentje die niet bevriend is met de Guardians. Die geen liefde voelt voor Quill, wiens pogingen haar ervan te overtuigen dat er een versie van haar was die van hem hield dan ook jammerlijk (en geestig) falen.

En uiteraard blijkt er meer op het spel te staan dan het leven van Rocket. Ze stuiten op The High Evolutionary (Chukwudi Iwuji), een voor God spelende figuur die zich als doel heeft gesteld diens onvolkomen creatie te perfectioneren. Al zijn mislukte experimenten dumpt hij op een kopie van de aarde, waar ze rondlopen in een verknipte variant op de jaren vijftig.

Puike actiescènes en uiteraard jarentachtighits

Maar voor de Guardians blijft de primaire missie het redden van Rocket, en dat is kenmerkend voor deze trilogie. Gunn is er vanaf het begin in geslaagd om personages van vlees en bloed te creëren, die in de films die volgden alleen maar verder werden ontwikkeld – dwars door hun soms bizarre uiterlijk en lagen make-up heen. Met in deze derde film een glansrol voor Dave Bautista als Drax the Destroyer, de grijsgroene spierbonk met zijn kleine hartje (of eigenlijk juiste enorme hart).

Hoewel Vol. 3 soms wel erg nadrukkelijk bezig is met een afscheidsgroet-zijn aan de Guardians, ijverig onderstrepend wat we gaan missen, is de film een waardige afsluiter van de trilogie. Een film met puike actiescènes en uiteraard jarentachtighits (hoogtepunt is een gevecht op de Beastie Boys’ No Sleep till Brooklyn), maar vooral een film die nog één keer kan bogen op de onderlinge chemie van de personages. Op de vriendschap die deze films heeft gedragen. “It’s good to have friends.”

Guardians of the Galaxy Vol. 3 Regisseur James Gunn

Met Chris Pratt, Zoe Saldaña, Chukwudi Iwuji, Dave Bautista

Te zien in Pathé Amsterdam Noord, Arena, City, De Munt, Tuschinski

Regisseur James Gunn. Beeld WireImage

James Gunn Guardians of the Galaxy Vol. 3 stond oorspronkelijk gepland voor een release in 2020. Maar in 2018 komen er oude tweets van regisseur James Gunn boven water waarin hij grapt over verkrachting en pedofilie. Disney ontslaat Gunn. Er volgt publieke ophef en een open brief, ondertekend door alle hoofdrolspelers, waarin ze hun steun uitspreken voor Gunn en pleiten om hem terug op de regiestoel te zetten. In 2019 wordt Gunn opnieuw aangenomen en de derde Guardians-film is er nu alsnog. Het zal Gunns laatste film zijn voor Marvel, want ondertussen hengelde concurrent DC (van dat andere superheldenuniversum) hem binnen. Gunn regisseerde er The Suicide Squad (2021) en is inmiddels benoemd tot directeur.

