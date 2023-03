Ook de ‘Vermeers’ van meestervervalser Han van Meegeren zijn nu te zien

In de jaren dertig van de vorige eeuw, toen de belangstelling voor Vermeer net als nu ongekend was, doken er ineens ‘vroege Vermeers’ op, waaronder De Emmaüsgangers. Na de Tweede Wereldoorlog bekende meestervervalser Han van Meegeren dat hij de schilder was.

Dirk Hannema werd in 1921, hij was pas 26 jaar, directeur van Museum Boymans, dat toen nog gehuisvest was in het Schielandshuis in Rotterdam. Hij transformeerde het stoffige museum tot een modern en fraai gehuisvest museum met een collectie van internationale reputatie.

Hannema opende het nieuwe onderkomen (dat momenteel op een grondige renovatie wacht) in 1935 met een overzichtstentoonstelling van Johannes Vermeer, de schilder die hij het meest bewonderde. Toen hij in 1937 de kans kreeg een echte, uit het niets opgedoken Vermeer te kopen, hapte hij direct toe: De Emmaüsgangers, een ‘Bijbelse Vermeer’, waar kenners al jaren naar op zoek waren geweest. De kolossale aankoopprijs van 520.000 gulden werd op tafel gelegd door de Vereniging Rembrandt en Willem van der Vorm, een Rotterdamse havenbaron.

Een jaar na de aankoop was De Emmaüsgangers het pronkstuk van de grote Boymanstentoonstelling Meesterwerken uit vier eeuwen – 1400-1800. Kunstkenner Abraham Bredius hield daarbij een gloedvol betoog over ‘een van de mooiste werken die de schilderkunst van de Gouden Eeuw had voortgebracht’. In de catalogus werd het omschreven als ‘een van de meest nobele scheppingen van den grooten Delftschen kunstenaar’.

De voetwassing

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen er nog vijf onbekende Vermeers op de markt. Zo kocht het Rijksmuseum in 1943 voor 1,3 miljoen gulden De voetwassing, die meteen een bomvrije kelder in moest, in afwachting van betere tijden. Die kwamen er, maar niet voor dat werk.

Direct na de oorlog werd in de collectie van rijksmaarschalk Hermann Göring nóg een onbekende Vermeer gevonden, Christus en de overspelige vrouw. Het onderzoek naar de rechtmatige eigenaar leidde naar ene Han van Meegeren, die het voor 1.650.000 gulden aan Göring zou hebben verkocht. Die ontdekking stelde Van Meegeren voor een duivels dilemma: omdat op collaboratie de doodstraf stond, moest hij bekennen dat hij het doek zelf had geschilderd. En niet alleen Christus en de overspelige vrouw, maar ook De Emmaüsgangers en nog een aantal ‘Vermeers’ en ‘Pieter de Hoochs’.

Om zijn claim te bewijzen liet Van Meegeren zich opsluiten in het pand van Kunsthandel Goudstikker, dat in gebruik was van het Militair Gezag, waar hij onder toezicht nóg een Vermeervervalsing maakte: Christus in de tempel. Van Meegeren was zo geen collaborateur, maar een soort verzetsman, die de nazi’s had opgelicht.

Het connaisseurschap van Hannema liep een gevoelige deuk op. Hij nam de wijk naar Overijssel, naar kasteel het Nijenhuis in Wijhe, waar hij schilderijen bleef verzamelen, om ze vervolgens toe te schrijven aan Vermeer. Tot zijn dood in 1984 is Hannema blijven volhouden dat hij zeven Vermeers in zijn bezit had, maar niemand geloofde hem.

Vreemdste eend in de bijt

Die zeven werken zijn nu te zien in de tentoonstelling Zoeken naar Vermeer in het Nijenhuis, tegenwoordig onderdeel van Museum de Fundatie in Zwolle. Een boslandschap met ruiters, een familieportret, een stilleven met een vis op een schaal – stuk voor stuk goede zeventiende-eeuwse schilderijen, maar niet van Vermeer. De vreemdste eend in de bijt is Christus en de overspelige vrouw, dat het Nijenhuis in 2014 in langdurige bruikleen kreeg van de Rijksdienst voor het Culturele erfgoed. Dat het doek ooit voor een Vermeer is gehouden, is een raadsel.

Vanaf 7 mei is De Emmaüsgangers ook weer te zien, in een kleine presentatie in museum Paul Tétar van Elven in Delft. Doorgaans bevindt de minst slechte van Van Meegeren vervalsingen zich in het schilderijendepot van museum Boijmans Van Beuningen, onzichtbaar voor het publiek, aan hetzelfde rek als twee andere Van Meegerens: Christuskop en Isaac zegent Jakob. Ook het Rijksmuseum is niet bijster trots op zijn Van Meegerens; De voetwassing wordt af en toe uitgeleend, maar is nooit in het museum zelf te zien geweest. Hetzelfde geldt voor Van Meegerens in de trant van Vermeer geschilderde Muzieklezende vrouw, in 1947 in de collectie terechtgekomen.

Het kan ook anders: Het laatste avondmaal, Van Meegerens ‘Vermeerse variatie’ op het Bijbelse tafereel, is het pronkstuk van Museum De Waag in Deventer, zijn geboortestad. ‘Han van Meegeren slaagde erin om met zijn vernuftige craqueleertechniek kenners en liefhebbers te misleiden zodat voor zijn vervalsingen astronomische bedragen werden betaald,’ staat met nauwelijks verholen trots op het begeleidende bordje.

Zoeken naar Vermeer: t/m 11 juni in Kasteel het Nijenhuis in Heino. Patrick van Odijk geeft 27 mei een lezing over zijn roman Het meisje van de valse Vermeers en de vervalsingen van Han van Meegeren.

De Emmaüsgangers is vanaf 7 mei te zien in Museum Paul Tétar van Elven in Delft.

Het laatste avondmaal is opgenomen in de vaste collectie van Museum De Waag in Deventer.