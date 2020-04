Ook de grootste ruziemaker verdient een nieuwe kans

2Doc: Carrousel. Beeld NPO 2

Je bent jong, hebt geen opleiding, geen baan, maar wel een crimineel verleden. Je hoeft geen pessimist te zijn om te weten dat de kans groot is dat je dan weer de criminaliteit in gaat.

Bij De Nieuwe Kans in Rotterdam doen ze er alles aan om dit soort jongens weer op weg te helpen. Een hels karwei, zag Lips in 2Doc: Carrousel, waarin drie jongens en hun begeleiders een jaar worden gevolgd. Scheldpartijen, onwil, opvliegende en gefrustreerde jongens die steeds boos weglopen of worden weggestuurd: Lips zou het engelengeduld van de begeleiders niet kunnen opbrengen.

Halverwege de documentaire blijkt waarom begeleider Toine het wel kan. Hij weet niet alleen wat het is om in de bak te zitten, maar is ook het levende bewijs dat je het rechte pad kunt terugvinden. Op zijn 45ste had hij 21 jaar vastgezeten en besloot hij dat het anders moest. Dat lukte: hij ging een opleiding volgen en werd docent beeldende vorming.

Hij blinkt, net als de andere begeleiders, uit in geduld en doorzettingsvermogen.

Na een uit de hand gelopen ruzie tussen begeleider Roy en de 18-jarige Nabil volgt een spoedberaad met alle be­geleiders. Nabil is voor de zoveelste keer de grens over­gegaan en weggestuurd, voorgoed als het aan Roy ligt.

“Je kan niet bij De Nieuwe Kans werken en iemand geen nieuwe kans geven,” luidt de conclusie van de andere begeleiders. En dus zien we Nabil terug. Maar zijn eerste gesprek met Toine ontaardt weer in een ruzie. “Dan zijn we klaar,” zegt Toine en Nabil vertrekt.

Natuurlijk komt er een nieuwe kans, weet Lips nu. Want zoals Nabil bij een eerdere schorsing zelf zegt: “Ik wil weer naar school, wat moet ik anders, weer het verkeerde pad opgaan?” Opgeven is geen optie.

