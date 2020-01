Ook boekenreeks The Witcher profiteert van de populariteit van fantasy

De serie op Netflix zal ook een boost betekenen voor de boeken van Andrzej Sapkowski. Beeld Katalin Vermes/Netflix

Een bos lang zilver haar snelt door een oneindig landschap. Geralt van Rivia, een hekser, zit voorovergebogen op zijn paard Płotka en galoppeert vastberaden door bossen, langs beekjes, voorbij kleine dorpjes. De huurmoordenaar is gewapend met twee zwaarden, een onmiskenbaar cynisme en lak aan autoriteit. Zijn opdracht is monsters die het land teisteren uit te schakelen. Het is de opzet voor het verhaal van The Witcher.

Andrzej Sapkowski (1948) studeerde economie en werkte bij een internationaal handels­bedrijf voordat hij op 42-jarige leeftijd aan het schrijven sloeg. Met de Slavische mythologie als inspiratie creëerde hij een eigen fantasiewereld: het Continent. In een wereld die sterke kenmerken toont van een middeleeuws tijdperk, heersen er heksers en monsters. Tussen deze twee uitersten strompelt een veelal arm, Iers klinkend volk rond, dat afhankelijk is van de bescherming van de heksers.

Grote vraag naar de boeken

Het is het toneel van de markante protagonist Geralt. Heksers als hij worden op jonge leeftijd genetisch gemanipuleerd om extra sterk te worden en magische krachten te krijgen. Ze volgen een intensief programma waarin ze worden opgeleid tot monsterjager.

Geralt wordt na zijn succesvolle training onderworpen aan uitgebreide mutatie-experimenten. Als gevolg daarvan verbleken zijn huid en haar, hem achterlatend met het uiterlijk van een Lord of the Rings-elf die zich drie dagen niet heeft geschoren. Een terugkerende verhaallijn in The Witcher is die van Geralts zoektocht naar prinses Cirilla (beter bekend als Ciri), over wie hij voogdij heeft met Yennefer, zijn partner in een gecompliceerde liefdesrelatie.

In 1993 bundelde Sapkowski zijn korte verhalen over Geralt in twee boeken: De Laatste Wens en Het Zwaard der Voorzienigheid. Een jaar later bracht hij zijn eerste roman uit over de hekser: Het Bloed van de Elfen. Daarop schreef hij nog vier vervolgen en een proloog van het verhaal. De reeks maakte hem de grootste fantasyschrijver van Polen in de jaren 90. Zijn boeken werden vertaald naar meer dan vijftien verschillende talen. Karol Lesman, Corry van Bree en Theo Veenhof namen de Nederlandse vertaling op zich. De complete saga wordt nu door Luitingh-Sijthoff opnieuw uitgegeven. Eind januari liggen alle acht boeken weer in de winkel.

Bewerkingen voor het scherm

Maarten Basjes is uitgever van fantasyboeken bij Luitingh-Sijthoff. Door de komst van een game in 2007, gebaseerd op Sapkowski’s verhaal, zag de uitgeverij een toename in de vraag naar de boeken. In de game kunnen spelers als Geralt rondlopen in een 3D-versie van het Continent en ondersteund door constant voortkabbelende muziek Geralts opdrachten uitvoeren. De game heeft volgens Basjes wel de personages van Sapkowski als basis genomen, maar wijkt in de verhaallijn hier en daar af van de boeken. Desalniettemin zorgde het onder spelers voor nieuwsgierigheid naar het verhaal achter het opvallende personage.

In december verscheen ook een bewerking van de hand van Netflix, die volgens Basjes een stuk trouwer aan de boeken is. In aanloop naar de releasedatum is de uitgeverij begonnen met een heruitgave van de acht boeken in het Nederlands, omdat de vraag ongetwijfeld zal toenemen door de serie.

De game en de Netflixserie zijn niet de eerste bewerkingen van Sapkowski’s beeldende verhaal. In 2001 kwam Wiedźmin uit, een film gebaseerd op Sapkowski’s saga. Of Geralts verhaal werd overschaduwd door de eerste Harry Potter, die toen ook uitkwam, is moeilijk te zeggen, maar met een score van 3,6 op IMDb kreeg de film weinig applaus. Ook de Poolse serie, die vanaf 2002 op tv verscheen, trok weinig enthousiaste kijkers.

Meer begrip voor fantasy

Volgens Basjes is het feit dat deze twee bewerkingen flopten niet alleen te wijten aan het lage budget van de productie. Twintig jaar geleden zou er onder het grote publiek nog weinig begrip zijn voor het genre. “Fantasy heeft zijn tijd nodig gehad. De algemene lezer en tv-kijker kan steeds meer gekheid hebben. Inmiddels kijken we niet meer op van monsters en magie. Bij Game of Thrones hadden mensen ook het gevoel dat ze een historisch drama zaten te kijken. Dat er draken rondvliegen maakt dan haast niet meer uit.”

Of er meer boeken volgen over The Witcher moet nog blijken. Basjes: “Het laatste boek van de reeks is een sprong naar de tijd tussen de eerste twee verhalenbundels. Daar is nog een gat dat Sapkowski zou kunnen vullen. Maar het is dan de vraag of je dat gaat doen voor de fans, of dat je trouw blijft aan het verhaal dat je wilde vertellen. George R.R. Martin (schrijver van Game of Thrones) heeft met eenzelfde druk te maken. Alles wat hij nu schrijft, moet voldoen aan de hoge verwachtingen van fans. Dan loop je als schrijver snel vast.”

Het tweede seizoen van de Netflixserie staat gepland voor 2021. Genoeg tijd dus om de boeken te lezen.

Tekst Emma Spranger