Ook bij Sky Radio heeft de playlist een eindbaas

Programmatechnicus Branco Beuken, weervrouw Dorien Bouwman en nieuwslezer Lonneke Wolterink. Beeld Erik van 't Woud

Hij zou er het liefst mee ophouden: uitleggen dat bij non-stopradiostation Sky Radio niet alles van een bandje komt. “Als mensen dat zeggen, antwoord ik vaak: klopt,” zegt Branco Beuken een tikje opstandig. “Maar daarna leg ik toch weer uit hoe het wel zit.”

Beuken is deze woensdagmiddag de technicus van dienst in de studio van Sky Radio, in het gebouw dat ook de Talpazenders 538, Radio 10 en Radio Veronica herbergt. Het is een vooroordeel, maar Beuken is niet direct het type dat je verwacht bij een zender met vooral middle-of-the-roadmuziek. Zwart shirt, keycord uit zijn broekzak, stoppelbaard, het grijze haar in een staart. Ja, hij houdt ‘enorm’ van gitaren. “Maar dit vind ik ook een prachtig liedje,” betoogt Beuken terwijl Jewel met enorme uithalen zingt over Foolish games.

Nieuwslezer Lonneke Wolterink raapt aan de andere kant van de studio het laatste nieuws bijeen en loopt af en aan naar de printer. In de laatste uren van de middag heeft ze naast het bulletin op het hele uur ook de headlines op de halve uren. En ze knoopt tijdens de avondspits een praatje aan met een meteoroloog van weer.nl.

Nog een vooroordeel kan de prullenbak in: bij het grootste non-stopradiostation van Nederland is het toch behoorlijk gezellig in de studio. Dorien Bouwman van weer.nl komt alleen binnen voor haar praatje, maar Wolterink en Beuken neuriën en fluiten vrolijk mee met de hele playlist. Die wordt samengesteld door een computerprogramma en nagelopen door de muziekredactie. Beuken: “Je kunt het zo gek niet bedenken, of het staat in die computer. Het genre, hoe vaak het nummer gedraaid mag worden, welke artiest er niet voor of na mag komen. Want we willen na Michael Jackson niet The Jackson 5 draaien. Meestal gaat het goed, maar uur na uur kijken redacteuren dit na.”

Live uit Canada

Beuken en zijn collega-technici kijken dan weer of het computerprogramma de juiste jingles bij de platen heeft gevonden. Terwijl de muzikale samenwerking Als ik je weer zie van Paul de Munnik, Thomas Acda, Maan en Typhoon ook in de studio uit de speakers klinkt, wijst Beuken al op het volgende nummer op de playlist: It’s a beautiful day van Sky Radio’s huisartiest Michael Bublé (“We hadden hem met kerst live vanuit Canada op de zender, voor de rubriek 5 over 9. Leuke vent”). Als ik je weer zie is een ballad, It’s a beautiful day juist uptempo. Beuken: “Dus dan moet er een jingle tussen zitten die soft begint en snel eindigt. Ja hoor, die heeft de computer zelf geselecteerd.”

Rond 17 uur moet Beuken even aan de bak. ANWB-filelezer Heleen de Geest heeft een bestand met de verkeersinformatie in de computer gezet, inclusief een kleine verspreking. Ze rept over ‘het, eh, de oponthoud op de A20 bij het Terbregseplein’. Beuken luistert, knipt en schaaft net zo lang tot het woordje ‘de’ weg is.

Dan kijkt hij met opgetrokken wenkbrauw naar de playlist voor het komende uur. De laatste plaat voor de reclame, het nieuws en het weer om half zes is een lange: I want to break free van Queen. Vlak voor zessen heeft hij hetzelfde probleem, met Memories van Shawn Mendes. Hij probeert zijn collega’s van de muziekredactie telefonisch te bereiken, zonder succes. Dan lost Beuken het euvel zelf maar op. Hij zoekt en vindt een kortere versie van I want to break free en schrapt Shawn Mendes. Vlak daarna belt muziekredacteur Marc hem terug. Goed opgelost, krijgt de technicus te horen.

Noodplaylist

Handmatig kan hij alles aanpassen. Er is altijd een noodplaylist van een uur beschikbaar, voor bij een vliegramp of het overlijden van een lid van de koninklijke familie. Rustige, stemmige muziek, geen jingles. “In dat uur kunnen de muziekredacteuren en de technici wel bijpassende playlists maken voor de rest van de dag, dat deden we ook op die vreselijke dag dat vlucht MH17 neerstortte. Wat je in zo’n geval absoluut niet wilt, is een nummer over vliegen of iets dergelijks. In die tijd draaiden we Skyfall van Adele veelvuldig, maar toen natuurlijk niet.”

Tegenwoordig zitten Beuken en zijn collega’s van 6 uur ’s morgens tot 9 uur ’s avonds achter de knoppen in de studio. Daarna is er een technische dienst beschikbaar als achtervang voor alle Talpazenders. Beuken: “Die jongens kunnen zelfs vanuit huis de zenders overnemen met hun computers.”

Vroeger draaide hij ook nachtdiensten bij Sky Radio, de zender waar hij sinds 2004 bij werkt. En eerlijk gezegd kwam hij tijdens zo’n lange, zwoele zomernacht weleens in de verleiding om Last Christmas van Wham handmatig op de afspeellijst te plaatsen. “Vaak aan gedacht, nooit gedaan.”

In de laatste maanden van het jaar wordt Sky steeds meer The Christmas Station. “Dat kan ik goed hebben hoor, zoals eigenlijk alle muziek die we draaien. Natuurlijk, er zijn een paar liedjes waar ik echt niet van hou – nee, ik noem geen titels – maar als we die draaien, kan ik me er redelijk voor afsluiten. Over die kerstmuziek: toen ik hier net werkte, hield ik er helemaal niet van, maar ik ben die muziek echt gaan waarderen. Echt: als wij met kerst thuis gourmetten, zet ik alsnog Mariah Carey op, met All I want for Christmas. En het allermooiste: de studio krijgt prachtige lampjes, zoveel mogelijk. Dat vind ik machtig mooi, maar mijn meisje thuis wil het niet hebben. Dus geniet ik er hier dubbel van.”