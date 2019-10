Ook Beau van Erven Dorens haalt deze man niet van de straat

Rigo pakt de sleutel niet zomaar aan.

Beau van Erven Dorens heeft wat met daklozen. In The Amsterdam Project en The Rotterdam Project gaf hij daklozen een pinpas met 10.000 euro en een boekje met telefoonnummers van hulpverleners waarmee ze hun leven op de rit konden krijgen. En met succes, want zijn nieuwe daklozenprogramma De Sleutel begon met de mededeling dat de tien hoofdpersonen nog steeds van de straat zijn.

In De Sleutel krijgen vijf daklozen direct de sleutel van een woning van waaruit ze hun leven weer op de rit moeten zien te krijgen. Housing first, heet deze methode die is overgewaaid uit Amerika en daar succesvol is in 80 procent van de gevallen.

De 20-jarige Cassandra pakt de sleutel van Beau zonder twijfel aan. Sinds haar tiende woonde ze in pleeggezinnen, de laatste twee jaar in de crisisopvang.

Maar van de 48-jarige Rigo krijgt Beau een andere reactie. Hij bivakkeert al twee jaar onder een viaduct met zijn beste vrienden: een hond en een bok. Rigo – er ontbraken enkele tanden uit zijn mond en hij had naar eigen zeggen al zes jaar niet gedoucht – is honkvast. Zo kan zijn dochter hem vinden, mocht ze hem willen zien. Dat dat al jaren niet is gebeurd, is treurig, maar Lips begreep het wel. Het is vast geen pretje je vader zo verwilderd te zien.

Rigo vergelijkt een huis met een cel waar je opgesloten zit. “Mijn huiskamer is groter dan die van jou,” zegt hij tegen Beau met zijn armen gespreid. “Alles wat ik hier heb opgebouwd, breken jullie met een sleutel af.”

Het is duidelijk, deze man haal je niet zomaar van de straat, ook niet als je Beau van Erven Dorens bent en het je eerder wel is gelukt. Lips hoopt dat hij de sleutel toch aanpakt, vooral voor zijn dochter.

