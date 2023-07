Onwennige Lana Del Rey laat kans op droomconcert liggen in Ziggo Dome

Popsensatie Lana Del Rey toonde dinsdagavond in de Ziggo Dome twee gezichten: ze zong adembenemend goed, maar bleek op het podium zo onwennig dat haar eerste Nederlandse optreden in tien jaar maar niet wilde zweven.

Op vrijdag 23 juni komt het eerste telefoontje. Of Lana Del Rey, ze was al meer dan tien jaar niet in Nederland, binnen twee weken in Amsterdam kan optreden? Een regel-operatie die doorgaans zeker een half jaar duurt, wordt in sprinttempo in gang gezet.

En daar is ze dinsdagavond dan, een half uur later dan gepland, maar tegelijkertijd ook vliegensvlug. Hoge cowboylaarzen, een glinsterend kroontje op het hoofd en met een blik die onmiddellijk de peilloze diepte van de Ziggo Dome in staart.

Onwennig

Het is duidelijk: net als Prince is Lana Del Rey geen artiest die simpelweg een podium oploopt; ze verschijnt. En duidelijk alleen wanneer zij daar de tijd rijp voor acht. Een popenigma, dat sinds haar laatste bezoek aan Amsterdam uitgegroeide van intrigerende nieuwkomer tot een van ’s werelds invloedrijkste songschrijvers. Zo weinig als ze optreedt, zo volumineus is haar productie op plaat. Negen albums in dertien jaar tijd; vrijwel allemaal van hoge tot uitzonderlijke kwaliteit.

Maar haar delicate repertoire van dromerige pop en softfolk naar een grote arena brengen, gaat haar toch aanzienlijk minder af. Zijn sommige artiesten voor het podium geboren, Del Reys biotoop is zichtbaar eerder dat van de beslotenheid van de studio.

De zangeres (38) oogt onwennig in de Ziggo Dome, nerveus ook, zoekend naar houvast. Blijkbaar is de generositeit van de zaal, die zo hard meezingt en gilt dat Del Rey soms onhoorbaar wordt, niet geruststellend genoeg. Zou een intiem theater als Carré of het Concertgebouw een fijnere plek voor haar zijn geweest? Nu leek de snelheid waarmee de Ziggo Dome uitverkocht raakte erop te wijzen dat zelfs de Johan Cruijff Arena wel vol zou zijn gelopen.

Sprookjesdecor

Je moet er bij de tere popdiamantjes als Arcadia en het – in de Ziggo Dome jammerlijk ingekorte – Norman Fucking Rockwell niet aan denken. Aan de zang van Del Rey ligt het niet. Adembenemend knap is het hoe ze die lome, licht verveelde vocalen loepzuiver over de menigte laat wiegen. Zonde is het wel dat ze zich niet alleen door de zaal, maar soms ook door haar eigen band laat overstemmen.

In een feeëriek decor van bomen met lichtjes in de takken, sprookjesspiegels en, tijdens Bartender, een ouderwetse kaptafel blijft het onduidelijk hoe Del Rey dit optreden nu precies voor zich ziet. Soms is er enige interactie met de danseressen op het podium, maar vaker dwaalt ze over de bühne alsof ze iets kwijt is. Wat dat ook mag zijn, ze zal het vanavond niet meer terugvinden. Alleen tijdens Did You Know that there’s a Tunnel under Ocean Blvd, waarbij de tranen haar in de ogen schieten van ontroering, ontstaat plots een kippenvelmoment.

Maar dat neemt niet weg dat er in de Ziggo Dome zo veel meer moet hebben ingezeten. De liedjes zijn mysterieus mooi (wat een prachtsongs zijn White Mustang en Venice Bitch toch), Del Reys zang engelachtig, maar zweven doen de liedjes vanavond minder ver dan ze zouden moeten kunnen.