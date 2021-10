Onwaarschijnlijk maar waar: Ed Sheeran is de grootste mannelijke popster van de planeet

Bij het verschijnen van zijn nieuwe album, is Ed Sheeran (30) de grootste mannelijke popster van de planeet. De muzikant die door platenmaatschappijen aanvankelijk werd geweigerd vanwege zijn gebrek aan popsterrenlooks, hield het zelf ook niet voor mogelijk.

Hij speelde op straat, nam optredens aan in elke kroeg die hem maar wilde hebben en werkte als gitaartechnicus van artiesten die wél geld verdienden met hun muziek. De eerste vijf jaar van de loopbaan van Ed Sheeran leken allerminst de opmaat naar een grootse carrière.

Hoewel hij, mede dankzij YouTube, na verloop van tijd wel degelijk fans naar zijn optredens wist te krijgen, was er tot zijn 20ste geen platenlabel geïnteresseerd de roodharige, permanent in hoody gestoken plattelandsjongen een contract aan te bieden.

Zeker geen fotomodel

Sheeran wist wel hoe dat kwam, vertelde hij in 2012: het ontbrak hem aan idolen-looks. Maar van die zwakte maakte hij nu zijn kracht, vertelde hij in de kleedkamer van de Melkweg. “Het publiek heeft blijkbaar genoeg van de overaantrekkelijke idolen uit talentenshows als X Factor. Mensen willen hun eigen sterren creëren. Echte mensen. Adele (die een jaar eerder dan Sheeran doorbrak, red.) is het beste voorbeeld. Zeker geen fotomodel, maar het publiek omarmt haar met liefde.’'

Hij wees naar de meisjes bij de Melkweg. “Misschien hadden zij vroeger een poster van Justin Timberlake met ontbloot bovenlijf boven hun bed. Nou, daar kan mooi een mollige rode jongen met een capuchontrui naast!”

Aan zijn imago veranderde hij in al die jaren nooit iets. Toch is Sheeran (inmiddels 30) negen jaar later de mannelijke evenknie van Adele als populairste zanger van de planeet. Op streamingdiensten rijgt hij de miljarden aaneen en de concerttournee bij zijn vorige album, : (Sheeran heeft een zwak voor wiskundige tekens), staat met een opbrengst van 776 miljoen dollar in de boeken als lucratiefste concertreeks aller tijden.

Ketchuplijn ‘Edchup’

Ook is Sheeran inmiddels eigenaar van een eigen platenlabel, een eigen restaurant en zelfs een eigen ketchuplijn (‘Edchup’). En o ja, een eigen dorp. Want met de roem kwam ook de behoefte aan privacy. Die vond Sheeran in de buurt van de plaats waar hij opgroeide, het Noord-Engelse Suffolk. Daar liet hij een kasteel bouwen met op het landgoed enkele huizen voor familieleden en in de tuin een eigen pub. ‘Sheeranville’ werd de nederzetting in de Britse pers gedoopt.

Sheeran trok er zich na zijn laatste tournee, die niet ver voor het uitbreken van de coronapandemie eindigde, terug, om uit te rusten en tijd door te brengen met zijn eerste kind – dochter Lyra werd in september 2020 geboren. Naar inmiddels blijkt was het ook om zich te bezinnen op zijn verdere loopbaan. Want Sheeran overwoog serieus zijn popsterrenbestaan op te breken en achter de schermen door te gaan, vertelde hij vorige week in een interview met tijdschrift GQ.

“Ik was 28 toen ik van het podium van mijn laatste tournee stapte. Ik dacht dat ik de top van de berg had bereikt. Vanaf nu wordt het alleen minder, voorzag ik. Ik wist niet wat ik met dat gevoel aanmoest. Ik besloot voor onbepaalde tijd weg te stappen van de muziek.”

Snoepje van de week

Het bleek uiteindelijk een tijdelijke pauze. Begin dit jaar begon Sheeran de werkzaamheden voor zijn vierde album, dat met Bad Habits en Shivers alweer twee Britse nummer 1-hits bevat. Sheeran sprak in een interview over de vluchtigheid van het sterrendom. In de tien jaar dat hij nu professioneel muziek maakt zag hij al vele ‘snoepjes van de week’ opkomen en verdwijnen. “Op een of andere manier ben ik er nog,” constateerde hij droogjes. “Ik weet ook niet precies hoe ik dat heb gedaan.”