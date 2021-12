Ontwerpster Diamantina Arcoiris helpt verstotenen bordurend een steek vooruit in het leven

De Colombiaanse modeontwerpster Diamantina Arcoiris leidde een luxeleven in het rustige noorden van Bogotá. Na de vondst van het lichaam van haar vermoorde broer verhuisde ze naar de ruige wijk Santa Fe, waar ze samenwerkt en haar huis deelt met drugsverslaafden, sekswerkers, daklozen en andere verstotenen.

Het uitzinnige publiek, onlangs in The Ghetto Project, een club in het Colombiaanse Bogotá die ­bekendstaat om haar inclusieve beleid, was een cadeautje voor het zelfvertrouwen van de 28 modellen op de cat­walk: sekswerkers, (ex-)verslaafden en probleemjongeren uit de gevaarlijke wijk Santa Fe.

“Allen kunstenaars en performers die door de tragiek van het leven nooit de kans hebben ­gehad om hun talent te laten zien,” zegt Diamantina Arcoiris (40) een dag later tijdens een Zoomgesprek, nog enigszins schor van het feestvieren. De oudste van haar twee dochters, de achttienjarige Lucrezia, vanuit Italië eveneens ingelogd, vertaalt naar het Engels.

De show had eigenlijk 9 december in Felix ­Meritis moeten plaatsvinden, daar Diamantina Arcoiris een van de laureaten is van de Prins Claus Awards 2020. Alle festiviteiten rondom het 25-jarig bestaan van de Stichting Prins Claus Fonds voor Cultuur en Ontwikkeling zijn echter gecanceld en vinden nu plaats tijdens een online­festival, waar de show in de club in ­Bogotá ook te zien zal zijn.

De ervaring van de ontwerpster en de vrije geest van haar medewerkers leveren verrassende resultaten op. Beeld Nicolas Quevedo

Soundtrack

De soundtrack werd gemaakt door de Amsterdamse producers Hugo van Heijningen (oprichter van Red Light Radio) en Max Abysmal. Net terug uit Bogotá, waar ze een pop-upstudio ­opzetten in het huis van Arcoiris en er raps ­opnamen met bewoners én een lokale transgender rapper met wie ze eerder werkten. Het resultaat is een techno undergroundrave met teksten uit de rapsessies.

“Snelle, heftige muziek met een queervibe waar goed op valt te voguen. Bogotá heeft een grote queerscene,” zegt Van Heijningen. In mei werkten ze als artist in residence aan een muziekproject met locals en sliepen ze in een hotel tegenover Arcoiris’ boetiek in San ­Felipe, een wijk vol galeries en hippe barretjes.

“We leerden Diamantina kennen, bezochten haar huis, zijn zelfs nog model geweest voor een van haar fotoshoots in die ruige wijk, we beloofden terug te komen. Haar stichting is een van de meest bijzondere projecten waarvan ik onderdeel heb mogen uitmaken. Te zien hoe zij zich in haar huis, volledig gelijkwaardig, beweegt tussen al die mensen met intense energieën, en er ook sláápt, terwijl zij zo’n andere achtergrond heeft. Ongekend dat ze haar leven aan de kant heeft gezet om zo’n prachtig maatschappelijk doel te dienen.”

Diamantina Arcoiris Beeld Gabriela Orjuela

Gebrek aan hulp

Dat huis is de basis van de Fundación Rediseñandonos, te vertalen als Stichting ‘Vind jezelf opnieuw uit’. Daar ging de dood van Arco­iris’ broer Camilo Azuero in 2007 – slechts 29 jaar oud – aan vooraf. Drugsverslaafd en dakloos werd hij door de regering vermoord tijdens wat operatie falsos positivos wordt genoemd, het schandaal waarbij het leger daklozen, drugsverslaafden en andere kwetsbaren vermoordde en omkleedde als guerillastrijder. De rechtse president Álvaro Uribe had geld uitgeloofd in ruil voor lichamen van strijders van guerilla­beweging Farc. Tussen 2002 en 2012 zouden op die manier zo’n tienduizend ­onschuldige doden zijn gevallen. Het lichaam werd pas in 2016 gevonden in een massagraf.

Arcoiris kon zijn dood niet verkroppen, mede door haar schuldgevoel over het gebrek aan hulp van haar familie. “In het traditionele familiesysteem in Colombia worden mensen die zich anders gedragen niet geaccepteerd, veroordeeld, en uiteindelijk verstoten. Zo ­geschiedde ook met Camilo. Het probleem wordt weggeduwd in plaats van dat iemand wordt geaccepteerd zoals hij is en hulp krijgt.”

Beeld Nicolas Quevedo

Koffie in de tuin

Ze besloot het roer drastisch om te gooien. Haar luxeleven in het noorden van Bogotá, ‘dat draaide om feesten, modeshows en champagne’, zei ze vaarwel. Ze veranderde haar naam in ‘Diamanten Regenboog’ en vestigde zich na ­omzwervingen, onder andere door de jungle, in 2018 in Santa Fe. Het ging ten koste van haar ­huwelijk.

Ze begon met het aanbieden van gratis koffie in haar tuin en vooral ook een luisterend oor aan de vele sekswerkers, crack-, lijm-, en alcoholverslaafden. Toen er eenmaal een band was opgebouwd, wist ze ze te verleiden tot borduren.

“Een proces van concentratie en het begin van rehabilitatie. Hun hoofd zat vol chaos, ze hadden geen gevoel van tijd, orde, geen begin, geen eind. Maar ik geloof in tweede kansen en helen door samenwerking.”

Inmiddels biedt ze borduurworkshops aan en is haar atelier een open huis voor verstotenen die hun leven willen veranderen. Na een tijd in de studio werken in ruil voor kost en inwoning delen ze in de opbrengst van de kledinglijn ­genaamd Maima. Velen noemen haar mama.

Arcoiris: “De sfeer is hier goed. Ze krijgen te eten, liefde, er is altijd muziek en warmte. Een matras en een dak boven je hoofd doen wonderen. Het gevoel bij een familie te horen en gezien te worden als mens is zó belangrijk, echt een ­genezingsproces. Het huis is een veilige plek waar drugs en alcohol verboden zijn en iedereen krijgt er een rol. De dagelijkse structuur geeft rust.”

Salarissen betalen

’s Avonds opent de ontwerpster haar deuren voor buurtbewoners, maar niet iedereen is daar blij mee. Drugshandelaren willen kwetsbare jongeren liever rekruteren als loopjongens. ­Diverse malen zijn er ruiten ingegooid, maar de dappere Colombiaanse laat zich niet wegjagen. “In het begin ben ik af en toe bang geweest, ­omdat ik nieuw was in de gemeenschap. Het moeilijkste was om het licht aan te doen, nu kennen ze me en ben ik een van hen.”

Gedurende de pandemie sliepen er dertig mensen in haar huis, deels in tenten en hangmatten in de tuin. Ze leefden van de verkoop van kleding en donaties. Met het geld van de Prins Claus Awards, 20.000 euro, kan ze salarissen betalen. Een deel houdt ze achter om er ­kamers van te huren. “Met een eigen vaste slaapplek en werk voelt iemand zich weer ­onderdeel van de maatschappij.”

Haar klanten zijn mensen die van bijzondere dingen houden. Vroeger kleedde ze veel bekenden uit de mode- en filmwereld. Een aantal zijn haar trouw gebleven, maar er zijn ook veel nieuwe klanten bij gekomen.

Prijzen van de unieke stuks schommelen tussen de 200 en 1500 dollar. Na de show onlangs werd er al grif verkocht, maar met het prijzengeld heeft ze ook een onlineshop kunnen ­openen – www.amor-real.love – en daarmee valt veel winst te behalen.

Beeld Nicolas Quevedo

Zie voor het volledige schema van 25 jaar Prins Claus Fonds voor Cultuur en Ontwikkeling (inclusief werk van de honderd jonge changemakers van de nieuwe Seed Awards): princeclausfund.org/25-anniversary. De show van Diamantina Arcoiris is online te zien op zondag 8 december om 19.00 uur.

