Ontwerper Sjaak Hullekes helpt afgedankte kleding uit het verdomhoekje

De pop-up ReShareStore in de Huidenstraat. Beeld Lin Woldendorp

Kind aan huis is Sjaak Hullekes in de ReShare Store in de Koning­straat in Arnhem. “Voor mij is het zoiets als naar de bibliotheek gaan, ik léés kleding. Heerlijk om er rond te snuffelen, zien hoe een kledingstuk is gemaakt en voor welk tijdsbeeld het staat. Ik koop altijd wel wat, ik heb een passie voor tweedehands.” Dus was hij de aangewezen persoon voor de eerste co-lab van het Leger des Heils, althans voor hun pop-up Re­Share Store in Amsterdam, die voor meer bekendheid van deze hippere tak van het Leger moet zorgen.

Bij het grote publiek is Hullekes (38) bekend vanwege de outfit die hij voor Duncan Laurences optreden op het Songfestival maakte van geverfd antiek Frans tafellinnen. Met zijn label Hul le Kes laat hij zien dat juist rijping en ouderdom heel mooi kunnen zijn. Van de stoffen en hangtags tot het label, alles is bij elkaar gevonden. In het sorteercentrum van het Leger in Deventer besloot hij zich te concentreren op de witte kledingstukken. Als die maar een béétje schmutzig zijn, of als er een miniem gaatje in zit, belanden ze op de voddenstapel om uiteindelijk ergens te eindigen als isolatiemateriaal.

Uienschillen en avocadopitten

Hij pikte er de stuks uit met een mooie pasvorm die bij zijn smaak passen, en verfde ze in zijn Arnhemse atelier – ‘een oude houtzagerij, lekker onder de kapschuur’ – met afval van lokale boeren en horecazaken. “Koffiedik, kastanjes, uienschillen en avocadopitten, de laatste geven een mooie nude-achtige kleur. Ik heb gekozen voor een lekker vlekkenpatroon, om te laten zien dat je een vlek juist moet omarmen. De kleuren zullen op den duur gaan vervagen, maar dan is het de lol om daar zelf op te reageren. In het label staat gestempeld waarmee het kledingstuk geverfd is, zodat je het zelf opnieuw kunt doen.”

In totaal selecteerde Hullekes 560 stuks, dames-, heren- en kinderkleding, wat tafelkleden en spreien, dit weekeinde te koop in de Huidenstraat. Een T-shirt kost 20 euro, een overhemd 25, het duurste kledingstuk is 45 euro.

Winkelervaring

Sietske van Geel (31) is blij met de samenwerking. Ze is binnen het Leger des Heils verantwoordelijk voor de ReShare Stores die het gat vullen tussen traditionele kringloopwinkels en de chiquere vintagewinkels met designer­kleding. Voor ze zes jaar geleden de eerste van inmiddels elf ReShare Stores opende, in Groningen, deed ze onderzoek naar de omloop van tweedehands in Nederland. Daarvoor kwam ze regelmatig op onplezierige plekken terecht. “Op bedrijfsterreinen en in loodsen waar een muffe lucht hing. Plekken waar je alleen komt als je écht niet anders kan. Wij willen juist de winkelervaring van armere Nederlanders leuker maken door een prettige omgeving te creëren, met professioneel personeel, en zo het hebben van een krappe beurs uit het verdomhoekje halen. Winkelen biedt ook eigenwaarde, veel fijner dan een aangeboden kledingpakket.”

In Nederland zijn er 600.000 huishoudens met een armoederisico. Amsterdam staat op de derde plaats, na Groningen en Rotterdam. 7,1 procent van de huishoudens heeft er al lange tijd ‘kans op armoede’, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het verwoordt. Het gaat om 24.000 huishoudens.

Een ReShare Store in Amsterdam staat dan ook hoog op de verlanglijst van het Leger, maar dat is een uitdaging door de hoge huren. Onderdeel van de formule is namelijk dat de winkels dicht bij grote winkelstraten zitten.

Soep

Geurdispensers zorgen ervoor dat het er fris ruikt. Stijlfoto’s aan de muur bieden inspiratie, minstens een keer per jaar organiseert elke winkel een vip-night, waarbij stylistes advies geven, maar ook tips over hoe je door al die volle rekken heen kijkt. Retailers doneren er goede, niet-verkochte kleding, maar willen niet met naam genoemd worden. Voor 35 euro vind je een goede winterjas, babykleding vanaf een euro.

“Bezoekers zijn lang niet meer alleen mensen die weinig te besteden hebben,” zegt Van Geel. “We zien steeds meer jonge meiden die voor een uniek vintagestijltje komen, vaak ook uit duurzaamheidsoverwegingen.”

Daardoor verdwijnt de schaamte om naar binnen te stappen, en door het grotere bestedingspatroon van dit nieuwe publiek is er aan het einde van de maand meer geld om in projecten te steken, waaronder de dak- en thuislozenopvang en verslavingszorg.

Huiskamer

Op de Middenweg in Amsterdam zit wel een Leger des Heils 50|50 Budgetstore, waar cliënten werken. Iedereen is er welkom, de sociale component speelt er een belangrijke rol. Mensen aan het werk zetten, koffie, soep en een luisterend oor bieden. Van Geel: “Het is een retailer, maar ook een huiskamer voor de buurt.”

Een van de ontwerpen van Sjaak Hullekes voor het Leger des Heils. Beeld Wendelien Daan

Alle winkels worden bevoorraad vanuit het sorteercentrum in Deventer, een groter pand is in aanbouw. Jaarlijks wordt er zo’n miljoen kilo kleding verwerkt, afkomstig van onder meer containers door het land (in Amsterdam verzamelt concurrent Sympany). Alle kleding wordt er gesorteerd op bestemmingen, zoals de eigen winkels, en afnemers in binnen- en buitenland. De rest gaat naar sorteerbedrijven, waarna de kleding uiteindelijk belandt in kringloopwinkels of vintagewinkels in Oost-Europa en Afrika.

Fast fashion

“Er wordt meer kleding ingeleverd dan ooit, maar de kwaliteit holt achteruit,” zegt Van Geel. “Wij moeten alles inzamelen, ook de vodden. De afgelopen tien jaar hebben we de voddenstapel zien verdubbelen. Duurdere tweedehands kleding verkopen mensen tegenwoordig vooral zelf online; in het voormalig Oostblok is minder belangstelling voor onze afdankertjes vanwege de opkomst van fast fashion. Die kwalitatief slechte spullen krijgen wij ook binnen: slechts een paar keer gedragen, maar ze kunnen echt niet door voor een tweede ronde.”

Wat er op de lopende band ligt in Deventer is af en toe schokkend. “Soms moeten we hele zakken weggooien omdat er etensresten in zitten die de rest van de vracht besmetten. Eeuwig zonde. We hebben er zelfs een keer een schapenkop tussen gehad, de maden liepen over de kleren. Mensen denken zo snel en makkelijk van hun afval af te komen, maar begrijpen niet wat dat voor gevolgen heeft.”

Gelukkig, zegt Van Geel, zijn er ook mensen die trouw hun nog goede kleding bij de verzamelpunten komen brengen. Waar ze altijd een tekort aan hebben? Aan jassen en herenkleding. “Mannen dragen hun kleren veel langer door, waardoor er weinig op de markt komt. Hint: daarvan kunnen we dus álles gebruiken.”

De pop-up ReShare Store is dit weekeinde geopend: Huidenstraat 13.