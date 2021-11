Ontwerper Jonathan Christopher: ‘De klant gaat altijd lachend de deur uit’

Jonathan Christopher in zijn winkel ST.APE Atelier & Brandstore in de Cornelis Schuytstraat. In de weer met een custom made jurk voor zangeres Elize tijdens de officiële opening van de winkel. Beeld Rachel Ecclestone

De champagne staat er altijd koud op de lange marmeren bar die tijdens shows tevens dienstdoet als catwalk. Een paar treden leiden naar het lager gelegen open atelier achterin de winkel, de plek waar Jonathan Christopher (34) zich het meest op zijn gemak voelt. Daar waar hij zijn liefde voor traditionele tailoring combineert met moderne technieken en experiment. Kijken of hij vervilten nieuw leven kan inblazen, urenlang puzzelen en genieten van het ontwikkelen van het binnenwerk van een jas.

De ST.APE winkel (spreek uit: Saint Ape) in de Cornelis Schuytstraat is sinds enkele maanden open en wil klanten een relaxte couture-ervaring bieden. Je kunt er binnenlopen en met een sweater naar huis gaan, iets uit de pret-à-portercollectie bestellen (dat wordt op aanvraag gemaakt, dus geen overschotten), óf een privéafspraak maken voor maatkleding. Tijdens salonavonden, waarop de nieuwste stoffen klaarliggen, worden groepjes klanten er in de watten gelegd met snacks van Van Dam Brasserie en champagne van het Zweedse Hatt et Sönner, dat nergens anders in de stad te koop is en exclusief aan particulieren levert.

Als een salonshow van Chanel

Christopher wil er het gevoel oproepen van salonshows die Gabrielle Chanel gaf in de jaren dertig. “Waar vrouwen gezellig met een glaasje en blocnote noteerden welke van de passerende looks ze interessant vonden.” Echt de tijd nemen voor klanten – mannen en vrouwen – is wat hij wil.

Er zijn er die wekelijks binnenlopen. Chen Zhang, zijn vaste assistent, is er altijd, hijzelf voornamelijk op afspraak. Zo komt een Amsterdamse latina tijdens het bezoek van deze krant langs voor een doorpas. Twee jurken, een broek en een top bestelde ze twee weken geleden. Het best pittige decolleté van de zwarte zijden jurk mag nog wel wat meer vlees tonen, vindt ze, de zoom mag ook een centimeter of vijf omhoog. Christopher, die zichzelf een nuchtere Brabo noemt, vindt het prima. “De klant gaat altijd lachend de deur uit.”

Zolang hij mensen blij kan maken en met de mooiste stoffen kan werken, is hij gelukkig. Door zijn grote netwerk en opgebouwde goodwill weet hij aan luxe deadstockmaterialen van buitenlandse modehuizen te komen. “Namen mag ik niet noemen. Die merken willen niet dat hun stoffen door anderen gebruikt worden, ze verbranden ze liever, maar de fabriek verkoopt ze toch door. Natúúrlijk weten ze dat – als hun naam er maar niet aan gelinkt wordt. De materialen komen voornamelijk uit Italië, maar ik krijg ook handgeweven boucléstoffen uit Frankrijk,” zegt hij met een knipoog.

Jonathan Christopher (r) in zijn winkel ST.APE Atelier & Brandstore in de Cornelis Schuytstraa. In de weer met een custom made jurk voor zangeres Elize (l) tijdens de officiële opening van de winkel. Beeld Rachel Ecclestone

Ter plekke gerecycled

Frank Uyt den Bogaard (voormalig creative director reclamebureau Flirt Creativity en Just Brands) en Jeff Hamers, voormalig salesmanager bij G-Star, zijn de zakelijke mannen achter ST.APE, Christopher kreeg de chique titel chef d’Atelier. “Jeffs ex was jarenlang mijn doorpasmodel. Hij heeft me altijd in de gaten gehouden en toen hij instapte bij dit concept, kreeg ik een telefoontje.”

“Mensen uit de industrie verklaren ons voor gek,” zegt Hamers. “Een winkel op een A-locatie, grote collecties – de pret-à-porter telt zo’n honderd verschillende items – met slechts kleine, exclusieve oplages. Maar wat nou als het lukt, is ons motto.” Eventuele ‘slow moving pieces’, stukken die minder goed verkocht worden dan verwacht, kunnen ter plekke gerecycled worden. Dat past in de huidige vraag naar duurzaamheid. Het drietal hoopt ST.APE te kunnen uitrollen in Europa, met bovenaan de verlanglijst: Parijs.

Gemiddeld duurt het 2,5 tot 3 weken eer een klant met maatwerk de deur uitloopt, afhankelijk van het aantal pasbeurten. Christopher: “Ik noem mezelf absoluut geen couturier, er kleven zoveel regels aan couture. Vandaar couture à porter, luxe confectie met een couturerandje.”

Overwegend zwart

Zijn stijl: rock-’n-roll chic met een klassieke vibe en vernieuwende tailoring, tikkeltje Saint Laurent. Christopher: “Bandplooibroekjes van heavy cool wool stylen we bijvoorbeeld af met een cropped blazer, die net op de broekband valt en wat bredere schouders heeft, daarover weer een leren jasje. Dat het aanbod overwegend zwart is, is een gevolg van het werken met deadstock. Als ik zachtroze wil, moet ik exact dezelfde kleur in allerlei stofkwaliteiten kunnen vinden. Dat is nu nog moeilijk.”

Bekende namen weten de winkel al te vinden. Zo droeg YouTubester Nikkie de Jager een ST.APE jas in tijdschrift Linda., heeft presentatrice Renate Verbaan diverse stuks in de kast en bestelde Matthijs van Nieuwkerk onlangs vier broeken voor de uitzendingen van de Top 2000 a gogo.

Altijd de pispaal

Na zijn afstuderen aan de Willem de Kooning Academie (2009) en master aan Artez (2013) won Jonathan Christopher diverse wedstrijden, waaronder de prestigieuze Woolmark Prize en de eerste Global Denim Awards in 2014. Hij ontving lof van Marc Jacobs en kreeg een baan bij Karl Lagerfeld. Hij werkte er anderhalf jaar achter de schermen. “Heerlijk niet in de spotlights, het gaat om mijn werk, niet om mij.”

Op zijn zesde kwam hij met zijn moeder en broer vanuit Manilla naar Zundert. “Ze trouwde er met een zeeman. Ik vond het er vreselijk, vijf kilometer door de vrieskou naar school fietsen. Samen met een Marokkaans gezin met drie kinderen waren we de enige allochtonen in de wijde omtrek, en daardoor was ik áltijd de pispaal. Ik ben flink gepest, dat is ook de reden dat ik graag mijn eigen gang ga. Laat mij maar mijn ding doen, dan ben ik gelukkig.”

Assistent Chen Zhang is dagelijks te vinden in het atelier van ST.APE. Beeld SOKKA

Alternatieve bontjas

Naast zijn werk voor ST.APE werkt Christopher op zijn atelier in Wormerveer freelance op projectbasis voor diverse merken. Zo zette hij de mannenlijn op voor Nikkie Plessen en rondde hij zojuist een project af voor Daily Paper. In Textilmuseet, het Zweedse nationale textielmuseum in Borås, is momenteel werk van hem te zien op de expositie Material World. Christopher ontwierp er vijf denimoutfits gebaseerd op het werk van de Britse denimkunstenaar Ian Berry. Diens installatie The Secret Garden’ leverde een jurk vol vlinders, bloemen en planten op van gelaserd denim.

Berry’s realistische denimportret van een Afrikaanse vrouw inspireerde Christopher tot het maken van een jurk gebreid van afval van Italiaanse denim mills. Het resultaat is heerlijk fluffy: een soort alternatieve bontjas.

In de Cornelis Schuytstraat ook meer van dit graag.

