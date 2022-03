Ontwerper Floris Hovers: een beeldhouwer met gebruiksvoorwerpen

Centerpiece van de tentoonstelling is Playful Connect-city, een enorme maquette van honderden gekleurde blokjes die samen een vrolijke metropool vormen. Beeld Eddy Wenting

In de beperking toont zich de meester, luidt het spreekwoord dat op weinig ontwerpers zo van toepassing is als op Floris Hovers. Zo stelde hij zichzelf in 2017 de taak om een jaar lang iedere dag een miniatuurtractor te maken met enkel het afval uit zijn werkplaats. De trekkers bestaan vaak uit niet meer dan een blokje hout, wat ijzerdraad en een kroonkurk, maar de variatie is enorm. Eentje is vermomd als carnavalswagen, in een andere is een rood potlood verwerkt waardoor ‘de stemmentrekker’ is geboren.

De tractorparade doet denken aan de ArcheToys waarmee Hovers zo’n tien jaar geleden internationaal doorbrak. Het Stedelijk Museum nam ze zelfs op in de vaste collectie en ook in de tentoonstelling De kunst van het spelen van Museum Jan hebben ze een ereplaatsje gekregen. Het zijn speelgoedauto’s van cartooneske eenvoud, een beetje zoals een kind een auto tekent: een doos met wielen eronder. De detaillering is beperkt tot het minimum dat nodig is om vervoerstypes onderling onderscheidend te laten zijn. Ze zijn meestal uitgevoerd in één kleur, die effectief de functie onderstreept, zoals rood voor een brandweerwagen en grijs voor een tank.

Stoel uit één plank

In zijn ontwerpproces laat Hovers zich niet leiden door het eindproduct maar door het materiaal dat voorhanden is. Voor zijn Plankfurniture ging hij bijvoorbeeld uit van een standaardplank van 3 meter bij 19,5 centimeter. Door die slim te verzagen kon hij uit één zo’n stuk hout precies een stoel maken. Voor een bankje heeft hij er twee nodig en voor een krukje anderhalf.

Behalve elegant zijn die meubels ook heel ‘leesbaar’. Je ziet precies hoe ze in elkaar steken, alles is functioneel en helder. In de kast Katrijn maakt hij zelfs zichtbaar welke krachten de planken bij elkaar houden. In plaats van spijkers in het hout te slaan, wikkelde hij touw om de kastdelen heen. Als je die strik lostrekt, zakt het geheel in elkaar.

Beeldhouwer met gebruiksvoorwerpen

Meer dan een vormgever van functionele objecten is Hovers een beeldhouwer met gebruiksvoorwerpen. Dat wordt het best zichtbaar in zijn wandreliëfs van stedelijke skylines die zijn opgebouwd uit tafelpoten, stukjes schilderijlijst, karton en latjes. Interieurstukken worden hier architectuur op de grens tussen plat vlak en ruimte.

Centerpiece van de tentoonstelling is Playful Connect-city, een enorme maquette van honderden gekleurde blokjes die samen een vrolijke metropool vormen. De installatie doet onherroepelijk denken aan New Babylon van Constant. Maar bij de Cobrakunstenaar was de futuristische stad de ideale woonplaats voor de homo ludens, de spelende mens die niet meer hoeft te werken en zich geheel kan wijden aan zelfontplooiing. Bij Hovers is de woonomgeving zelf al aanleiding genoeg om de speelse creativiteit te laten stromen.

Floris Hovers: De kunst van het spelen. T/m 26 juni in Museum JAN, Dorpsstraat 50, Amstelveen