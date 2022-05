Ontroerende documentaire over Willy Dullens, de Cruijff van Limburg

Nadat de carrière van Willy Dullens in de knop werd gebroken, organiseerde Johan Cruijff een benefietwedstrijd voor hem in een uitverkocht Olympisch Stadion. Vanavond is op ESPN een ontroerend portret te zien.

Het is een populair gezelschapspel, vooral in Limburg dan, maar wel tot op de dag van vandaag: discussiëren wie beter was, Johan Cruijff of Willy Dullens?

Midden jaren zestig zijn Cruijff en Dullens de grootste talenten van Nederland. In 1966 wordt Dullens, destijds nota bene spelend voor Sittardia in de eerste divisie, gekozen tot Voetballer van het Jaar, voor Piet Keizer en Coen Moulijn. Cruijff wordt vierde en moet bekennen: misschien is Dullens technisch wel beter.

Op fraaie oude beelden in de al even fraaie ESPN-documentaire Willy Dullens – de Cruijff van Limburg zien we Dullens dribbelen en scoren. In zijn debuutjaar bij Sittardia, 17 jaar oud, maakt hij 21 goals. We zien zijn debuut in Oranje, waar hij op 10 speelt, achter Cruijff, Moulijn, Keizer en Sjaak Swart.

Bal tegen de paal, Cruijff tikt hem binnen.

Klik met Cruijff

Met Cruijff heeft hij meteen een klik, binnen en buiten het veld. “Ging goed hè, Dullens,” zegt Cruijff na de wedstrijd, wat nogal opmerkelijk is voor de man die er in zijn carrière toch niet bepaald voor zal terugdeinzen om provinciaaltjes uit Oranje te werken.

Documentairemaker Edwin Schoon zoekt Dullens, 77 jaar inmiddels, op in Sittard. Hij laat de trofee zien die hij in 1966 kreeg van mede-Sittardenaar Toon Hermans. “Ik dacht eigenlijk: o jee, dit gaat me nog vaker gebeuren.”

Daar heeft het in 1966 ook alle schijn van. Anderlecht en Feyenoord willen hem hebben, de voetbalwereld ligt aan zijn voeten. Tot dat oefenduel tegen Vitesse. Tijdens een ongelukkig duel valt een Vitesse-speler op Dullens’ knie. Die klapt dubbel. Hele knie aan gort, einde carrière. Hij is dan 21 jaar oud.

In de documentaire stroopt Dullens zijn broekspijp omhoog. “Dit is niks waard. Je moet hier eens kijken.”

Een slachtveld van een knie, het doet inderdaad nog altijd pijn aan de ogen. Schoon laat die beelden ook aan Swart zien, op een mobiel. Dan: Sjaak Swart die even niet uit zijn woorden komt – uniek beeldmateriaal.

“Dan word je een ander mens, ook, toch,” zegt Dullens. “Waarom gebeurt mij dit?”

Depressie

Na zijn blessure raakt Dullens in een diepe depressie. Hij kan het niet meer opbrengen om naar voetbal te kijken. Cruijff en Swart zien het gebeuren en organiseren een benefietwedstrijd. En dat terwijl Dullens helemaal geen ploeggenoot van hen was, en er waren ook geen plannen hem naar Ajax te halen. Ze speelden alleen vier duels met hem in Oranje.

“Omdat hij zo goed was,” zegt Swart. “Omdat we het zo erg vonden dat zo’n speler geblesseerd raakte en nooit meer kon spelen. We hadden echt medelijden met hem.”

Op 5 augustus 1969 speelt Ajax tegen Alemannia Aachen, destijds de nummer 2 van de Bundesliga. Het Olympisch Stadion is met 55.000 toeschouwers helemaal uitverkocht.

We zien gammele kleurenbeelden van de ‘Willy Dullens express’, een trein van Sittard naar Amsterdam, en een rij bussen, mannen die onderweg een broodje eten. Helaas bestaan er geen bewegende beelden van de wedstrijd, alleen foto's, onder meer van Cruijff en Dullens samen aan de aftrap.

Kapper

De opbrengst is voor Dullens: 170.000 gulden. Hij begint er een kapperszaak in Sittard mee. Een idee van zijn vrouw Jeanny, die niet wil dat Dullens alleen maar de hele dag thuis blijft zitten.

We zien beelden van het grootste Limburgse voetbaltalent aller tijden, met een schaar in de weer achter een kappersstoel. Helemaal uit Venlo komen ze naar hem toe.

Ook zien we hem nu, op de jeugdvelden van Fortuna Sittard, waar hij tot voor enkele jaren scout was. Jeugdspelertjes komen allemaal naar hem toe om hem een boks te geven.

“Willy, alles goed?” vraagt een jeugdtrainer.

“Ja, alles goed,” zegt Dullens, want zo gaat dat in Limburg.

Maar alles is helemaal niet goed. Afgelopen december is bij Dullens alzheimer vastgesteld. Hij merkt er nog weinig van, maar het begin is er duidelijk al.

Zijn broer hoopt dat Dullens nog lang naar hem toe kan komen, zoals altijd op de fiets. Dan drinken ze koffie en bladeren ze samen door albums met oude voetbalfoto's.

Puzzelen

Met Jeanny, met wie Dullens zestig jaar samen is, hoopt hij nog lang te kunnen puzzelen.

“Alleen kan ik niks,” zegt hij. “Maar samen zijn wij echt heel goed. Hè sjat?”

Jeanny steekt haar tong naar hem uit in deze ontroerende documentaire.

Overigens kreeg Dullens kort na de zomer van 1988 een zware inzinking. Nederland kleurde oranje en voor het eerst drong het echt tot Dullens door dat hij een dergelijk voetbalfeest ook had kunnen meemaken – hij hoorde bij de gouden generatie van 1974. Nachtenlang zat Dullens beneden in de woonkamer, in het donker, en hield lange gesprekken met Michels, Cruijff en Keizer.

Schoon kon dit verhaal niet kwijt in deze documentaire van 22 minuten. Hij hoopt dat hij van ESPN nog een lange versie mag maken.

Dat hopen wij ook.