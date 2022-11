Onthullingen over DWDD nekken ‘Napoleon van Hilversum’ Frans Klein alsnog

Frans Klein is al vele decennia werkzaam in de omroepwereld. Hij was van 2004 tot 2014 mediadirecteur bij omroep Vara en werd toen meermaals op de hoogte gesteld van het wangedrag van Matthijs van Nieuwkerk op de redactie van DWDD. Beeld Marco Okhuizen

Het was onontkoombaar, maar het besluit kwam dinsdagmiddag toch nog als een verrassing. De NPO kondigde in een persbericht aan dat er een ‘extern onderzoek’ komt naar de werkomstandigheden bij DWDD. ‘Onderdeel van dat onderzoek is ook wat er is gedaan met signalen aan leidinggevenden (...) Om te voorkomen dat er discussie kan ontstaan over de onafhankelijkheid van het onderzoek heeft Frans Klein aangegeven zijn functie neer te leggen in afwachting van de uitkomsten.’

Kleins koninkrijk werd afgelopen weekeinde tot wankelen gebracht, toen de Volkskrant berichtte over de misstanden achter de schermen bij de populaire talkshow, die tussen 2005 en 2020 werd uitgezonden. Medewerkers en redactieleden van DWDD gingen gebukt onder de driftbuien van presentator Matthijs van Nieuwkerk.

De stille Javaan

Van Nieuwkerk kondigde maandag aan te vertrekken bij BNNVara, waarna de aandacht zich verlegde naar andere verantwoordelijken die op de hoogte waren geweest van de wantoestanden bij DWDD. De naam die steevast terugkeerde was die van NPO-directeur Klein, die ook wel ‘de Napoleon van Hilversum’ werd genoemd, maar voor zichzelf de bijnaam ‘de stille Javaan’ had verzonnen, vertelde hij eens aan Follow the Money.

Klein was van 2004 tot 2014 mediadirecteur bij omroep Vara en werd toen meermaals op de hoogte gesteld van het wangedrag van Matthijs van Nieuwkerk op de redactie van DWDD. Hoewel hij naar eigen zeggen Van Nieuwkerk wel aansprak op diens woede-uitbarstingen deed hij onvoldoende om de medewerkers te beschermen. De Volkskrant deed uitvoerig uit de doeken waar dat toe leidde: tientallen medewerkers van de talkshow kregen burn-outs, sommige kampen nog steeds met een posttraumatische stresssyndroom.

Maandag wond BNNVara-directeur Suzanne Kunzeler er bij Nieuwsuur geen doekjes om: Klein was eerder onderdeel van het probleem dan van de oplossing. “Voor mij is logisch dat er geen onderzoek gedaan kan worden door de NPO, vanwege Frans Klein,” zei ze vastberaden.

De roep om het vertrek van Klein zwol ook in kranten en op sociale media aan. Daaraan geeft Klein nu, gedeeltelijk, gehoor. Zijn vertrek is wat hem betreft tijdelijk, en Klein staat te boek als een kat met negen levens, dus zijn rol is nog niet definitief uitgespeeld op het Mediapark. Het is bovendien niet de eerste keer dat hij in opspraak komt en blijft zitten waar hij zit.

Ongezond klimaat

Klein is al vele decennia werkzaam in de omroepwereld. Hij werkte lang bij de Vara, werd in 2014 de hoogste baas van de televisie bij de NPO en werd in 2020 nog uitgeroepen tot Omroepman het het jaar. Maar de ongebreidelde macht die hem toegedicht wordt – hij zou eigenstandig kunnen beslissen of een programma of een presentator wel of niet op de buis komt – zorgde ook voor een ongezond klimaat, is de kritiek al jaren. Zelf relativeert hij die macht: “Als er voorstellen binnenkomen, zetten we die samen met de omroepen in het uitzendschema, op basis van door iedereen goedgekeurde jaarplannen. Hoe kun je dan zeggen: hij beslist alles,” zei hij eind vorig jaar tegen Follow the Money. “We maken per zender per jaar 3000 uur televisie! Het is alleen daarom al ridicuul te denken dat Frans Klein alles bepaalt.”

Maar dat Klein, in 1965 geboren in Hilversum, niet terugdeinsde om zijn machtige positie in te zetten als hij zelf in de problemen kwam bleek nadat NRC openbaarde dat hij zowel bij de Vara als bij de NPO had verzwegen dat hij directeur was van een Engelse brievenbusfirma. Daarmee zou hij in strijd hebben gehandeld met het compliancebeleid en de gedragscode van de NPO. Bovendien zou hij zakelijke etentjes wel erg vaak houden in het Thaise restaurant waar hij samen met zijn broer eigenaar van was.

Toen BNNVara Kleins declaraties wilde openbaren zette Klein de toenmalige directeur van de omroep Gert-Jan Hox onder druk om dit te voorkomen. Publicatie zou ‘gevolgen hebben’, beet Klein Hox toe. Toen HP/de Tijd dit eind vorig jaar onthulde erkende Klein dat hij ‘te emotioneel’ had gereageerd, al kon hij zich de letterlijke teksten die hij had uitgesproken niet meer herinneren. Hox bevestigde de gang van zaken.

Veeleisende tiran

De kwestie-DWDD lijkt Klein nu alsnog te nekken. Het succes van DWDD straalde jarenlang ook af op Klein, die zich dat maar al te graag liet aanleunen. “Al in het begin zei ik: ‘Matthijs, wij gaan televisiegeschiedenis schrijven.’ (...) Ik zag gewoon al snel dat dit spectaculair goed zou worden,” zei Klein in 2017 in de Volkskrant. Hij was toen al lange tijd op de hoogte van de keerzijde van het succes: de angstcultuur die op de redactie heerste. In datzelfde interview zegt hij over de reacties op DWDD: “Het ene moment zijn die himmelhoch jauchzend en op andere momenten heet Matthijs een veeleisende tiran. Maar de rode draad is uiteindelijk dat DWDD tot het gaatje gaat.”

De NPO laat nu onderzoeken wat dat ‘tot het gaatje gaan’ precies inhield, en welke grenzen daarbij werden overschreden. NPO-voorzitter Frederieke Leeflang zei zaterdag nog dat zij de vraag wie verantwoordelijk was ‘de minst interessante’ vond. Daarmee leek ze Klein uit de wind te willen houden, maar drie dagen later lijkt het doek voor hem alsnog te vallen.