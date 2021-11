Online daten is in Searchers meer dan een vleeskeuring

Austin chat op een datingapp in Searchers. Beeld Idfa

Links. Links. Rechts. Links. Shaq Shaq (24) beweegt tegelijkertijd met zijn hoofd mee terwijl hij ‘Yeah, Yeah, Meh, Yeah’ zegt. Over zijn schouder kijkt een vriend met hem mee – aanmoedigend. Het ene datingprofiel van een vrouw swipet Shaq Shaq naar links, de andere naar rechts. Waarom hij op datingapps zit? “I have to get back in the game.”

In de documentaire Searchers filmt de 41-jarige Pacho Velez jong en oud, heteromannen en -vrouwen, transvrouwen, homoseksuelen, mensen die nog bij hun ouders wonen, ouders die nog bij hun kinderen wonen en senioren in hun zoektocht naar liefde.

De film speelt zich af in New York waar in tijden van corona naar een vorm van liefde wordt gezocht op Tinder, Grindr, Hinge, OkCupid en talloze andere datingapps.

Met de zachte tweede lockdown in Nederland en waarin fysieke liefde vinden steeds moeilijker wordt, schetst de film een herkenbaar beeld voor de onlinedater. Zeker voor de Amsterdammer, waar de helft van de stad alleenstaand is en waar in tijden van anderhalf jaar corona de datingapp aan nog meer populariteit won.

Cv versturen

Velez neemt de telefoon van de gebruikers af. Bij elk profiel dat voorbijkomt wordt gevraagd om er iets over te zeggen. Een slimme zet van de maker, want het laat het innerlijke proces zien dat voor velen bekend is: welke tekst moet in je biografie te komen staan? Wat is wel grappig, maar niet té serieus? Maar ook: wat zijn afknappers? Wel of geen bericht sturen? Tegelijkertijd roept het diepere vragen op: waar zijn we naar op zoek? Wat is liefde?

Twee mannen van in de zeventig praten over hun zoektocht. “Wat is het alternatief?,” vraagt de één lachend. “Op de hoek van de straat staan, zoals Dean Martin met het liedje Standing On The Corner?” De ander vergelijkt het daten als het zoeken naar een baan. “Het is alsof je een cv verstuurt tijdens het solliciteren.” Ook legt hij zijn vriend uit dat het beter is om tijdens de eerste date niet uit eten te gaan, want dat kost te veel tijd en geld.

De ongeveer 30 geïnterviewden reflecteren in de interviews ook op hun eigen liefdesleven. Shaq Shaq praat openhartig over hoe hij is gedumpt , iemand vertelt melancholisch over hoe hij verliefd werd, een ander over hoe hij relaties eraan over heeft gehouden.

Succesverhalen komen aan bod, maar de teleurstellingen voeren de boventoon. Niemand die aan het onlinedaten is, lijkt het echt leuk te vinden. Een vrouw vertelt over het ‘weer terug moeten’ naar de app als een date tegenvalt. Het gaat over het verwijderen van de apps, om na een tijdje toch weer terugkeren om de eenzaamheid tegen te gaan. Herkenbaar is ook ‘het verhaal’ dat mensen bedenken bij de ander: iemand ziet al een leven voor zich met de persoon met wie hij praat, enkel gebaseerd op het profiel. De praktijk blijkt nooit overeen te komen.

Vleeskeuring

Door de hele film is het straatbeeld van New York zien. Metaforisch komen stelletjes voorbij die verliefd elkaars hand vasthouden, die zoenen, die trouwen. Velez tornt in zijn film ook aan de traditionele documentaireregels. Zo laat hij regelmatig voor- en nagesprekken met hem als maker meedraaien. Ook zet hij zichzelf centraal in de film: aan zijn moeder vraagt hij waarom het hem niet lukt om een vriendin te krijgen. Moederlijk krijgt hij haar advies.

Waar onlinedaten vaak wordt gezien als een ordinaire vleeskeuring, wordt in Searchers het psychologische proces van de onlinedater getoond. De hoofdpersonen zijn goed uitgekozen en de beelden zijn grappig. Voor kijkers die ook vaak teleurgesteld zijn in het onlinedaten: de film biedt troost en hoop. Achter de meeste datingprofielen gaan vergelijkbare verhalen schuil met vergelijkbare onzekerheden.

Idfa duurt nog t/m 28/11. Searchers draait nog op 25/11 in Rialto VU. Informatie en kaartverkoop: idfa.nl.