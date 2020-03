Ongezellig, al die talkshows zonder klapvee

Persconferentie over het coronavirus bij de NOS. Beeld -

Het virus houdt huis, ziekenhuizen raken overbelast. Iedereen die bij de live uitgezonden coronapersconferentie de doventolk aan het werk zag, wist drommels goed: dit is bittere ernst. Er waren zelfs twee doventolken te zien, naast de ministers achter het spreekgestoelte én bij de NOS in Hilversum. In stereo, allebei zuchtend en blazend bij het woord overbelast.

Het was op televisie meteen de laatste bijeenkomst met meer dan honderd personen. Alle talkshows wezen het publiek de deur. “Ongezellig,” vond Eva Jinek. Ronduit zuur is het voor DWDD dat uitgerekend nu de laatste twee weken van zijn bestaan ingaat. Wie had dat gedacht, dat we het ontbreken van klapvee nog eens als een gemis zouden ervaren?

Op1 en Jinek hadden hetzelfde draaiboek - een viroloog, dan de politiek en de luchtvaart en ten slotte de optater voor de economie. In Nieuwsuur bracht Mariëlle Tweebeeke het gesprek op het verjaardagsetentje dat zij voor zaterdagavond in de agenda heeft staan. “Zou u gaan?” vroeg ze een dokter uit Breda.

DWDD had een volle tafel. Ali B, Stef Bos en Özcan Akyol waren plotseling allemaal beschikbaar omdat in den lande hun optredens waren afgezegd. Het scheelde trouwens maar niks of Ali B was twee weken terug op visite geweest bij de eerste Amsterdamse coronapatiënten. Dat zijn kennissen van hem en hij zou eigenlijk in Diemen bij ze aanwaaien op de heenweg naar de opnames van The Voice of Holland.

Stel je voor, zei Ali B. Dan had hij wekenlang in quarantaine gezeten in het gezelschap van Lil Kleine en Anouk, zijn collega-juryleden bij The Voice die elkaar niet kunnen luchten of zien. Alleen al bij die gedachte liepen Lips de rillingen over de rug. Dan zijn de overlevingskansen met het coronavirus toch beter.