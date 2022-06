Ongestoord bakken Theo en Jolanda iedere dag pannenkoeken in Gambia

Theo en Jolanda verruilden Lelystad voor Gambia om daar een pannenkoekenrestaurant te openen. Beeld Avrotros

Theo en Jolanda, soms moest Lips opeens aan ze denken sinds hij ze vijf jaar geleden bij Ik Vertrek zag. Weet u nog? Oké, even kort, de ingrediënten: Theo en Jolanda dus, matchende zwarte oorbellen, verruilden Lelystad voor Gambia om daar een pannenkoekenrestaurant te openen.

Tuurlijk, Lips kijkt en schrijft vaker over Ik Vertrek. Laatst nog, over kasteelvrouw Emmy. Maar het blijft trekken, zéker nu het vernieuwde format inhoudt dat de mastodonten uit eerdere seizoenen worden opgezocht en bij elkaar gezet. In dit geval: Theo en Jolanda op bezoek bij de familie Verdonk, en andersom. Eerst nog even Theo en Jolanda: Lips kon niet anders dan meteen van ze houden, dat stel dat met rechte rug hun westerse vanzelfsprekendheden als elektriciteit en stromend water achter zich liet om in een nogal onooglijk toeristendorp aan de Gambiaanse kust hun droom te leven. Pannenkoeken bakken, de hele dag, elke dag.

Na vijf jaar nog steeds, zo bleek. Ze klikten wonderwel met de familie Verdonk die hun Franse restaurant inmiddels strak georganiseerd had, net als hun heerlijke leven daarbuiten. Vrijstaand huis, zwembad, hot tub, beetje jeu-de-boulen. Theo en Jolanda krijgen er een kijkje in hun zalige Franse idylle, waar het ontbijt bestaat uit verse croissants met aardbeien en ze op hun vrije middag lekker wijn gaan proeven in de buurt. Joie de vivre.

Twee weken later, even omschakelen. Familie Verdonk in Gambia, geen water, geen elektriciteit en zelf even oploskoffie halen bij de buren. O ja, en of ze hun plas niet willen doortrekken want dat is zonde van het water. Het gaf allemaal niks, zag Lips, want Theo en Jolanda pakken iedereen in met optimisme, goede bedoelingen en precies dat soort eigenheid dat je nodig hebt om al vijf jaar pannenkoeken te bakken in Gambia, met alle chaos die daarbij komt kijken. Lips kreeg zin in pannenkoeken.