Ongemakkelijke intimiteiten tussen een man en zijn drachtige kat

All cats are grey in the dark, NPO 2 Beeld VPRO

Lips zou het bijna vergeten nu zijn televisiescherm zo wordt gedomineerd door voetbal en alles daaromheen: niet elk programma is voor de massa. Er is doelgroepen-tv, er zijn programma’s die simpelweg niet zo veel kijkers trekken en dan is er, realiseerde hij zich woensdagavond laat ineens ten volle, televisie die zich echt helemaal nergens iets van aantrekt.

Zo liet de 2Doc: All Cats are grey in the dark op NPO 2 zich werkelijk in geen enkel hokje duwen. Kort gezegd gaat de achttien minuten durende film over een Zwitserse man en zijn katten.

Deze Christian is bepaald excentriek te noemen en in zekere zin zijn zijn geliefde katten Marmelade en Katjuschka niet minder vreemd. Als Christian boodschappen gaat doen, neemt hij de katten mee, op elke schouder een, en op de skipiste genieten ze met zijn drieën van de frisse berglucht.

Tot zo ver is de film hooguit een beetje vreemd. Echt raar wordt het als een van de twee katten drachtig blijkt te zijn. De tweede helft van de film bestaat uit verstilde beelden, huiselijke tafereeltjes en verwachtingsvol gekroel tussen de man en zijn drachtige huisdier. Te zien is hoe Christian, gekleed in een strakke heupslip, zijn Marmelade kamt. Vlak voor het beest gaat werpen, ligt hij te knuffelen terwijl zijn hand steeds afdwaalt naar plekken waar baasjes hun kat doorgaans niet strelen.

Lips kon er bijna niet naar kijken. Hij deed zijn best er een versie van vriendschap in te zien tussen mens en dier, maar intussen vond hij het vooral verontrustend: was dit geen liefde, maar verliefdheid? Of was het eenzaamheid? Kan dit zo maar en zo ja, moet het dan op tv? Lips kwam er niet uit.

Meer tv-recensies? Lees alle afleveringen van Han Lips in ons archief. Lees ook de wekelijkse rubriek Sterrenstof, waarin we de mediaweek doornemen. Reageren? hanlips@parool.nl.