Ongehoord Nederland wordt aangepakt vanwege racistische taal, Uslu kan dat beter gewoon benoemen

Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media). Beeld BAS CZERWINSKI / ANP

Staatssecretaris Gunay Uslu gaat eerst ‘juridisch advies’ inwinnen. Het besluit zal ze ‘niet lichtvaardig nemen’. Want haar oordeel over het wel of niet intrekken van de licentie van aspirant-omroep Ongehoord Nederland zal ‘potentieel ingrijpende gevolgen’ hebben, zo schreef ze de Tweede Kamer. En dus is het al twee weken stil vanuit Den Haag, het salomonsoordeel zal nog wel even op zich laten wachten.

Zou het niet verfrissend zijn als Uslu Ongehoord Nederland de wacht aanzegt met het argument dat ouders gebruiken tegen jengelende kinderen? ‘Waarom mag ik geen ijsje?’ ‘Omdat ik zeg dat je geen ijsje mag, daarom niet.’ In dit geval zouden het woorden zijn in de trant van: ‘Ik trek de licentie in omdat ik geen omroep tolereer die racistische drek en ontwrichtende complottheorieën verspreidt. Punt uit.’

Beleidsjargon

Natuurlijk, een staatssecretaris is gehouden aan de wet, en het is bovendien glad ijs, een politicus die ingrijpt in het handelen van vrije pers. Dat zou je eigenlijk niet moeten willen. Ook heeft Arnold Karskens al aangekondigd dat hij een besluit dat negatief uitvalt voor zijn omroep gaat aanvechten bij de rechter, dus dat Uslu eerst advies wil van de landsadvocaat is begrijpelijk. Maar ergens is het ook een gemiste kans, het beleidsjargon waarin de NPO en de staatssecretaris zich nu moeten uitdrukken om een besluit te nemen dat in de kern niet juridisch, maar moreel van aard is.

Het maakt bovendien kwetsbaar. Iedereen voelt op zijn klompen aan dat ON! niet wordt aangepakt vanwege het ‘niet bereid zijn om samen te werken met andere omroepen,’ reden voor een van de drie al opgelegde boetes. Karskens lijkt, mild uitgedrukt, geen type te zijn voor het poldermodel, maar lastige omroepbazen zijn er wel meer. Je kunt je voorstellen dat de bereidheid van andere omroepen om met ON! samen te werken trouwens ook niet bijzonder groot is.

Ook het ‘niet naleven van de journalistieke code’ klinkt als een stropop. Het wordt ON! verweten dat er ‘aantoonbaar onjuiste informatie’ wordt gedeeld en dat presentatoren niet doorvragen naar opmerkingen van gasten. Maar het scheppingsverhaal van de EO doorstaat de wetenschappelijke toets ook niet, en worden gasten van Tijd voor Max, Khalid en Sophie en Op1 wel altijd tot het gaatje bevraagd?

‘Ze motten ons niet’

Dit alles kan Karskens telkens te berde brengen, en hij heeft niet eens ongelijk. En omdat de NPO en Uslu gehouden zijn aan hun procedurele argumenten en formalistische taal is het voor Karskens eenvoudig om zijn achterban op te hitsen door te zeggen over dat ‘ze’ in Hilversum ‘ons niet motten’. En ook daarin heeft hij gelijk: Ongehoord Nederland ligt niet onder vuur vanwege onvoldoende samenwerking of journalistieke codes, Ongehoord Nederland ligt onder vuur vanwege de racistische taal die er wordt uitgeslagen.

Of het juridisch standhoudt is de vraag, maar het zou wel helderheid geven als Uslu het beestje bij de naam zou noemen.