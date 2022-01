Onderzoek naar gedrag directeur Fundatie, Ralph Keuning, na klachten personeel

Ralph Keuning.

Na aanhoudende klachten van personeelsleden van het museum gaf de raad van toezicht afgelopen najaar opdracht tot een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van museumdirecteur Ralph Keuning, die in maart vijftien jaar bestuurder is van De Fundatie. Onder zijn leiding groeide het museum uit tot een toeristische en culturele trekpleister.

René van den Bosch uit Zwolle, mediator in onder andere arbeidsconflicten, hield de afgelopen weken gesprekken met bijna driekwart van de werknemers. De onderzoeker erkent na het voeren van de gesprekken dat ‘de veiligheid op de werkvloer hier zeker in het geding is’. “Ik heb de Raad van Toezicht verzocht haast en accuraatheid te betrachten met de resultaten van dit rapport,” laat Van den Bosch los.

Anonimiteit

Van den Bosch omschrijft dat ‘werknemers zijn murw geslagen’ en spreekt van ‘uitgemergeld personeel’. Omdat hij alle gesprekken met de medewerkers voerde op voorwaarde van strikte anonimiteit, wil Van den Bosch inhoudelijk niet meer kwijt over zijn conclusies. “Het rapport ligt sinds de kerstdagen bij de raad van toezicht.”

Roger van Boxtel is voorzitter van de raad van toezicht. De oud-minister en voormalig NS-topman wil niet inhoudelijk op het onderzoek reageren. “Dit is een zaak van het personeel en hen gaan we als Raad van Toezicht eerst op de hoogte stellen, vanzelfsprekend. We gaan zorgvuldig om met de bevindingen. Daarna wordt er eventueel op gehandeld. Helaas moet het in deze tijd van lockdown via Zoom, ik hoop dat we de werknemers snel fysiek kunnen ontmoeten.”

Het museum werkt sinds enkele jaren met een externe vertrouwenspersoon en een personeelsvertegenwoordiging. Hier kwamen de afgelopen jaren klachten binnen. Een oud-medewerker vertelt: “Ik heb traumatische ervaringen met hem en zelfs nachtmerries. Soms ben ik bang dat ik hem tegenkom. Ik noem het psychische terreur. Hij is een echte narcist.” Een ander: “Hij kan je ineens overvallen, je hebt geen idee wat er dan speelt. Dankzij de vertrouwenspersoon heb ik mijn verhaal kunnen doen. Zij zei meteen: ‘je bent de zoveelste’.”

Publiekstrekkers

Keuning profileert zich vanaf zijn aantreden met grote publiekstrekkers, zoals Jeroen Krabbé, Marte Röling en Ans Markus. Hij onderscheidt zich met tentoonstellingen van Die Leipziger Schule, kunstenaars uit het voormalige Oostblok, en politiek geladen exposities als die van John Heartfield. Afgelopen najaar ontving hij voor de tweede keer de Overijsselse Cultuurprijs voor zijn verdiensten. Afgelopen zomer was Keuning gastcurator van de zevende editie van ArtZuid, de tweejaarlijkse beeldenmanifestatie in stadsdeel Zuid.