Onderscheiding voor Igone de Jongh bij afscheid van Het Nationale Ballet

Igone de Jongh neemt na 24 jaar afscheid van Het Nationale Ballet.

De Jongh danste na 24 jaar voor het laatst haar rol als Julia in de voorstelling Romeo en Julia bij het balletgezelschap. Ze krijgt de onderscheiding vanwege haar grote verdiensten als eerste soliste en haar bijdrage aan de Nederlandse dans.

‘Met haar talent inspireert zij een nieuwe generatie dansers en heeft mede hierdoor klassiek ballet tot een toegankelijke kunstvorm gemaakt. Zo leerden bijvoorbeeld veel kinderen haar kennen als jurylid bij het televisieprogramma Dance Dance Dance,’ zo schrijft de gemeente Amsterdam in een persbericht.

Hoofdrollen

De Jongh begon in 1996 bij Het Nationale Ballet. In 2003, toen ze 23 jaar was, promoveerde ze tot eerste soliste. Ze heeft in haar tijd bij het gezelschap vrijwel alle hoofdrollen van het klassieke repertoire gedanst en is de muze van choreograaf Hans van Manen.

“Ik ben blij dat het míjn beslissing is. Dat ik de regie in eigen hand houd. Ik wil op mijn hoogtepunt weg. Op een moment dat nog niet in de coulissen of in de zaal wordt gemompeld dat het wel mooi is geweest,” zei ze over haar afscheid in een interview met Het Parool.

Ridder

De ballerina volgde opleidingen aan de Nationale Balletacademie in Amsterdam en The Royal Ballet School in Londen. Igone de Jongh ontving vele prijzen tijdens haar loopbaan. Zo werd zij door voormalig burgemeester Eberhard van der Laan al benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en ontving zij onder andere de Aanmoedigingsprijs van Stichting Dansersfonds ’79, de Alexandra Radius Prijs en de Gouden Zwaan tijdens de Nederlandse Dansdagen in 2016.

De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Eerder ontvingen onder anderen lhbti-activist Hans Verhoeven, Foam-directeur Marloes Krijnen en journalist Max van Weezel de penning.