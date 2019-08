Once in a Blue Moon: Amerikaanse rootsmuziek in het Amsterdamse Bos

De leden van The Grand East, met rechts vooraan zanger Arthur Akkermans. Beeld Tineke Klamer

Once in a Blue Moon beleeft zijn tweede editie. Kende u het festival al?

Arthur Akkermans (27), zanger van The Grand East: “Zeker. Ik was er vorig jaar als bezoeker bij. Ontzettend gezellig, maar helaas niet echt goed festivalweer. Ik gun de organisatie morgen een mooie zonnige dag, want dit is een festival dat Nederland echt nodig heeft. Roots­muziek, maar dan wel grootschalig opgezet. De formule van grote namen met daarnaast jonge bands zie je nergens. Afgelopen jaar ­stonden de Nederlandse Dawn Brothers, wat mij betreft een van de beste bands ter wereld, gewoon op het hoofdpodium!”

Waarmee gaat The Grand East de 6500 man publiek in het Amsterdamse Bos verrassen?

“Wij staan echt bekend als liveband. We zijn vijf jeugdvrienden uit Diepenheim, in Overijssel. Die vriendschap hoor je op het podium. Onze muziek wordt vaak rock-’n-soul genoemd. We klonken altijd als de platenkast van onze ouders. Ik ben zelf groot fan van Tom Waits en geïnspireerd door de muziek van The Doors. Tijdloze muziek. Maar de laatste tijd ­bevatten onze nummers steeds meer moderne invloeden. Dan passen we ineens een beat uit een hip­hop­nummer in of hoor je de echo van de Queens of the Stoneage.”

Tot een paar jaar geleden heetten jullie nog Texas Radio. Waarom is die naam veranderd?

“Er bleek een Engelse band met dezelfde naam te bestaan. We werden weleens aangesproken: ‘Te gek nummer, dat Red Lips!’ Dan moest ik uitleggen dat we daar niets mee te maken hadden. De naamswijziging voelde ook als een frisse start. Op YouTube staan optredens van Texas Radio waarmee we bij nader inzien niet zo tevreden meer zijn.”

The Grand East verwijst naar jullie geboortestreek, het oosten van het land. Wat is er zo ‘groots’ daar?

“Hoewel van de vijf bandleden er inmiddels vier richting Randstad zijn verhuisd, zijn we trots op onze roots. De nuchterheid en de onderlinge verbondenheid van die streek klinken door in onze muziek. Je hoort vijf vrienden die met elkaar zijn opgegroeid in een weiland.”

Op jullie website vermelden jullie prominent wars van commercie te zijn. Is dat iets om trots op te zijn?

“Dat vinden wij wel. We maken de muziek die ons hart ons ingeeft. Daaraan doen we geen concessies. Natuurlijk verkopen we na afloop van een concert wel T-shirtjes met de bandnaam erop en houden we ons Instagram­account keurig bij, maar we zullen nooit andere muziek gaan maken om op de radio te komen. Nee, we worden nu amper gedraaid. Jammer, natuurlijk. In Duitsland is het anders: daar bestaan stations voor rootsmuziek. Misschien verandert het hier ook nog, we merken wel dat dit genre in Nederland steeds meer gaat leven.”

Kunt u zonder radio-aandacht rondkomen van uw muziek?

“Nee, totaal niet. We vragen tegenwoordig wel geld voor optredens, maar veel is het nog niet. Maar dat is niet erg: we hebben met z’n vijven de keuze gemaakt om nu niet het grotemensenleven in te gaan. We werken allemaal part-time. Ik verhuur drie dagen per week waterfietsen en spring af en toe bij als houthakker. Ik heb ook net een cursus tot pizzabakker gedaan. Ik zou een pizzeria kunnen openen. Mooie combinatie, zeg je? Ik voel me goed zonder de druk die het streven naar een grote carrière iedereen tegenwoordig oplegt. Laatst reden we met de hele band 8 uur heen en 8 uur terug naar een optreden in Duitsland. Geweldige ervaring met gratis bier na afloop. ‘Wie maakt dit nou mee,’ zeiden we na afloop tegen elkaar. Daar kan geen geld tegenop.”

Naar wie gaan jullie zelf kijken op Once in a Blue Moon?

“Sowieso naar Next of Kin, het samenwerkingsverband tussen de Dawn Brothers en rockband DeWolff. En natuurlijk naar Eels. Dat wordt een mooi verdrietig feestje. Een geheimtip? Dan zou ik naar Israel Nash gaan. Een geweldige singer-songwriter, die doet denken aan het werk van Crosby, Stills & Nash. Geen familie overigens.”