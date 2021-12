Onbekend werk van Louis Andriessen gevonden in collectie Muziekschatten

Componist Louis Andriessen was een van de grondleggers van de Haagse School. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Elmo Carter. Wie is in vredesnaam Elmo Carter? Een verloren gewaande broer van broer van de Amerikaanse componist Elliott Carter? Onwaarschijnlijk, dacht Jan Jaap Kassies, collectiespecialist, archivaris, documentalist en speurneus van de verzameling Muziekschatten, het immense bladmuziekarchief van de Stichting Omroep Muziek. Hij keek nog eens wat beter naar het manuscript en zag toen een andere naam, die was doorgehaald en vervangen door Elmo Carter. Kassies zal hebben geglimlacht. De naam die was doorgehaald, was een beroemde: Louis Andriessen.

Habanera Fantasie heette het stuk, waarvan de noten in potlood op papier waren gezet. Het bijbehorende jaartal was 1958. Een jeugdwerk dus, dat in de officiële werkenlijst ontbrak en waarover ook in openbare bronnen niets te vinden viel.

Luchtig

Het kwam in dezelfde tijd tot stand als Séries voor twee piano’s, waarin Andriessen, toen nog student bij Kees van Baaren in Den Haag, voor het eerst experimenteerde met streng-seriële technieken in de voetsporen van Boulez en Stockhausen.

Maar de Habenera Fantasie is een aanzienlijk luchtiger werk. Het maakt deel uit van zes stukken voor piano en vijf strijkers. De andere vijf zijn arrangementen van standards uit de jazz, waaronder My Funny Valentine.

Andriessen moet het stuk hebben geschreven op voorspraak van zijn veertien jaar oudere broer Jurriaan, die hem wel vaker opdrachtjes liet maken voor de radio. Dat gebeurde onder pseudoniem. Jurriaan noemde zich Leslie Cool. Als Elmo Carter schreef Andriessen de zes stukken op verzoek van Cor de Groot, die toen een zeer bekende pianist was en die onder het pseudoniem Guy Sherwood voor de omroep werkte.

Grootste verzameling bladmuziek in Europa

De Habenera Fantasie, uitgevoerd door musici van het Radio Filharmonisch Orkest, wordt op 30 december op NPO Radio 4 uitgezonden in het programma Podium.

Daarna is het stuk te beluisteren als onderdeel van de achttiendelige podcastserie Hilversumse Muziekschatten, over de bladmuziekcollectie Muziekschatten, waarmee de NTR en Stichting Omroep Muziek het 75-jarig bestaan van de omroepensembles dit jaar extra luister bijzetten. De collectie bevat partituren die de afgelopen honderd jaar voor de radio en later ook voor de televisie zijn geschreven. Met vijf strekkende kilometers aan partituren is het de grootse verzameling bladmuziek in Europa en een ware fundgrube van bijzondere stukken – met name van in de vergetelheid geraakte Nederlandse componisten en arrangeurs, maar soms ook grote buitenlandse namen, zoals Kurt Weill.

De podcast Hilversumse Muziekschatten, gemaakt door Frans van Gurp, is na de radio-uitzending beschikbaar op de website van NPO Radio 4.