Onbedoeld kolderieke toevalligheden in vervolg op ‘De jongen met de gestreepte pyjama’

Auschwitz. Beeld Roger Viollet via Getty Images

Lef kun je John Boyne (1971) niet ontzeggen nu hij met Toen de wereld brak een vervolg publiceert op De jongen in de gestreepte pyjama (2006). Niet alleen werd dat jeugdboek met elf miljoen verkochte exemplaren een gigantische bestseller, er kwam ook felle kritiek op.

Onder meer op het feit dat de noodlottige vriendschap tussen Bruno, het negenjarige zoontje van de kampcommandant van Auschwitz, en Joodse gevangene Shmuel waarom het centrale drama draaide even onwaarschijnlijk was als de suggestie dat Bruno’s gezin geen idéé had wat er in zijn vaders ‘boerderij’ gebeurde.

In zijn nawoord vertelt Boyne nu dat hij vrijwel direct na voltooiing ervan aantekeningen begon te maken voor ‘het verhaal van Gretel’, Bruno’s drie jaar oudere zus. En, het moet gezegd: met die mythe van onwetendheid wordt in dit op volwassen lezers gerichte vervolg korte metten gemaakt.

Berouwvolle biecht

Wat heet, de inmiddels 91-jarige weduwe Gretel Fensby woont wanneer we haar ontmoeten als mensenschuwe kluizenaar in een luxe flat in het Londense Mayfair, omdat het verleden en de angst om als schuldige ‘ontmaskerd’ te worden haar altijd bleven achtervolgen.

Dat was zo toen ze, kort na de oorlog met haar moeder naar Parijs gevlucht, een nieuwe identiteit wilde aannemen, maar door voormalig verzetsleden in een tribunaalval werd gelokt. (Haar moeder was een koppig aanhangster van de Führer, zij werd verteerd door verdriet en schaamte.)

En toen ze in later jaren in Sydney de sadistische SS-er ontmoette op wie ze als 12-jarige stapelverliefd was en een liefdesrelatie met een Joodse jongen in Londen stukliep op haar berouwvolle biecht, gold dat nog steeds.

Kribbige vertelstem

Vooral de oude Gretel heeft een licht kribbige vertelstem, die haar niet altijd innemend maar wel des te boeiender maakt. Zoals haar schuldgevoel en eventuele medeplichtigheid thematisch ook interessant genoeg zijn.

Maar Boyne behandelt die kwesties wel érg expliciet. Er komen bovendien nogal wat melodramatische scènes en onbedoeld kolderieke toevalligheden voorbij. (Die oude nazivlam in Australië heeft bijvoorbeeld toevállig de bril van Adolf Hitler in zijn jaszak…)

En een thrillerplotje waarin de bejaarde Gretel (om haar jeugdzonden goed te maken?) een door zijn diabolische vader geterroriseerd buurjongetje moet redden, is even ongeloofwaardig als moreel gezien nogal toondoof.