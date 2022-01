Omzet boekenmarkt groeit, maar de lockdowns hebben er bij de boekhandel ingehakt

De boekenkoper is loyaal aan de fysieke boekwinkel, blijkt uit cijfers van stichting CPNB. Beeld ANP

Toch is er ook een positieve noot als het om de boekhandel gaat. Volgens de CPNB is in de cijfers terug te zien dat de consument loyaal is aan de fysieke boekwinkel. Toen tussen de twee lockdowns in zonder beperkingen kon worden gewinkeld, werden vorig jaar 6 procent meer boeken verkocht ten opzichte van dezelfde periode in 2019 en 9 procent meer dan in 2020.

Er werden vorig jaar ruim 43 miljoen boeken verkocht, met een totale waarde van meer dan 647 miljoen euro. Het gaat daarbij om boeken in alle talen en zowel fysieke als elektronische boeken. De afzet groeide 5 procent en is daarmee de grootste in tien jaar tijd. De boekenmarkt is in omzet 8 procent gegroeid. De verkoop van kinderboeken en non-fictieboeken groeide het hardst.

Online is de afzet vorig jaar 19 procent toegenomen, maar bij de winkelverkoop was een krimp van 7 procent te zien. De verplichte winkelsluiting in de eerste maanden en de laatste weken van december heeft er ingehakt. Ten opzichte van 2019 – het laatste ‘normale’ jaar – is de afzet in de fysieke boekwinkel in 2021 16 procent en de omzet 15 procent geslonken. Online verkoop is goed voor 51 procent van de totale afzet en 58 procent van de omzet.

Nederlandstalige boeken

De afzet van Nederlandstalige boeken is in 2021 1 procent gegroeid en de omzet 6 procent. Maar de markt voor anderstalige boeken, in overgrote meerderheid Engelse, groeit harder: de afzet 28 procent, de omzetwaarde 23 procent. Op de totale boekenmarkt heeft het anderstalige boek in 2021 een aandeel van 17 procent, 6 procentpunt meer dan vijf jaar geleden. Deze boeken worden voor 80 procent online verkocht.

CPNB-directeur Aendekerk benadrukt dat het goed gaat met het boek in Nederland. “Maar onder die mooie groei zit de zorg van het slinkende aandeel van oorspronkelijk Nederlandstalig en het afnemend marktaandeel van de fysieke boekhandel. Beide kunnen een bedreiging vormen voor het cultureel literaire klimaat in Nederland.”

Aendekerk maakt vanmiddag de Top 100 bestverkochte boeken bekend. Dat gebeurt om vier uur in een online talkshow gepresenteerd door Dolf Jansen vanuit EYE Filmmuseum.