Omstreden Indonesisch collectief heeft meeste macht in kunstwereld

Expositiehal tijdens de vijftiende editie van de Documenta in Kassel die door het Indonesische collectief Ruangrupa werd gecureerd. Beeld SASCHA STEINBACH/EPA

De eerste plek is verrassend; Ruangrupa cureerde dit jaar de vijftiende editie van de Documenta in Kassel, die zozeer voor tumult zorgde dat zelfs de toekomst van de prestigieuze tentoonstelling op het spel staat. Volgens ArtReview wist het ‘geweldige experiment’ van Ruangrupa de machtsstructuren in Kassel te ontwrichten en daagde het de oude hiërarchische werkwijze uit.

Op de tweede plek prijkt Cecilia Alemani, de curator van de Biënnale van Venetië; derde is Unions, een activistische beweging die actie voert onder kunstenaars en museummedewerkers. Het past in een trend die al een aantal jaren zichtbaar is: de traditioneel machtigen – museumdirecteuren, galeriehouders en verzamelaars – zakken terwijl de maatschappelijk geëngageerden stijgen op de lijst.

De Duitse kunstenaar Hito Steyerl, die begin dit jaar een grote solotentoonstelling had in het Stedelijk Museum staat op plek 4; de Duitse kunstenaar Anne Imhoff – nu te zien in het Stedelijk – op plek 11.

Karrabing Film Collective, winnaar van de Eye Art & Film Prize 2021, staat op de 21ste plaats; de Nigeriaanse curator Azu Nwagbogu, die woensdag is aangesteld als eerste curator van Buro Stedelijk, neemt de 92ste plek in. De Britse, in Amsterdam wonende kunstenaar/filmmaker Steve McQueen zakte van de 21ste naar de 27ste plek.

Vorig jaar werd de Power 100 aangevoerd door ERC-721, een onmisbaar stuk techniek voor het verhandelen van NFT’s. In de nieuwe lijst is de handel in digitale kunst alweer zo goed als verdwenen; alleen NFT-specialist en -verzamelaar Jason Bailey staat er nog in, op plaats 99.