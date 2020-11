Omroep Zwart heeft benodigde 50.000 leden binnen

Initiatiefnemers Akwasi (r) en Gianni Grot van de nieuwe Omroep Zwart. Beeld Sander Koning/ANP

Op de site van de omroep in spe, waar continu werd vermeld hoeveel leden nog nodig waren om de 50.000 te halen, is het feest: de digitale confetti dwarrelt er naar beneden. Daar is dan ook alle reden voor: het ledenaantal is de afgelopen dagen razendsnel gegroeid. Drie dagen geleden had de omroep ‘pas’ 40.000 leden, op 9 november stond de teller op 20.000.

Omroep Zwart werd eind september gelanceerd om diversiteit toe te voegen aan het Nederlandse omroepbestel. ‘Een nieuwe omroep die altijd uitgaat van interesse in anderen,’ valt te lezen op de site. ‘Enthousiast, open, en verbindend. Zwart slaat bruggen. Tussen wat je kent, en wat je nog niet kende.’

Onderscheiden

De omroep diende voor 1 januari 50.000 leden te werven. Nu dat is gelukt, moet het de plannen voorleggen aan het Commissariaat voor de Media. Want naast de 50.000 leden, geldt voor nieuwe omroepen ook de vereiste dat ze zich onderscheiden van bestaande omroepen.

Uiteindelijk beslist de minister welke omroepen per 2022 worden toegelaten tot het publieke bestel. Er hebben zich al 15 omroepen gemeld die hiervoor in aanmerking willen komen, waaronder Ongehoord Nederland, dat gesteund wordt door de PVV en Forum voor Democratie.