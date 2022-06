Omroep Max gaf een gezicht aan werkende armen die worstelen met de stijgende prijzen

In het programma ‘Hollandse zaken’ krijgen grote maatschappelijke kwesties een gezicht. Beeld Omroep Max

Omroep Max was reuze-actueel: terwijl de Tweede Kamer sprak over een extraatje voor de minima die het niet meer kunnen bolwerken nu de prijzen blijven stijgen, ging Hollandse zaken op bezoek bij de mensen die het betreft. Zoals Natascha en Robert, die met hun kinderen ‘wedstrijddouchen’. Wie het kortst doucht, bespaart het meeste gas. Natascha kreeg het bijna te kwaad toen ze erover vertelde.

Ze zijn werkende armen, een groeiende groep Nederlanders die voorheen amper kon rondkomen, maar waar het nu helemaal piept en kraakt. Van zijn salaris als vrachtwagenchauffeur komen ze net niet rond, vertelde Robert. Ze moeten het hebben van de overuren die hij maakt.

Lips bewonderde de moed van het stel om zijn geldzorgen wereldkundig te maken. De redactie van Hollandse zaken was het toch maar mooi gelukt om verschillende werkende armen voor de camera te krijgen. Bijzonder, want het valt nog niet mee om Nederlanders zover te krijgen dat ze in hun portemonnee laten kijken.

Schaamte

Het belang van voorbeeldfiguren, mensen die laten zien hoeveel meer mensen in hetzelfde schuitje zitten, kan niet worden onderschat. Juist schaamte is een grote drempel om hulp te zoeken. “Zoek hulp,” zei Esther, die na haar scheiding met twee jonge kinderen en een schuld bleef zitten en nog steeds worstelt met de nasleep. “Zet je schaamte opzij voordat je er zo diep in komt dat je geen uitweg meer ziet.”

Dat elders in onze samenleving nog geld in overvloed is, bleek wel uit een vooruitblik op de volgende aflevering van Hollandse zaken. De karakteristieke stem van Cees Grimbergen kondigde het onderwerp alvast aan: de liefde voor onze 27 miljoen huisdieren kent geen grenzen en we betalen ons blauw aan gekkigheden als operaties, kleding en nagellak voor Bello en Minoes.

