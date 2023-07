Omgekeerde vergrootglazen om de wereld verkleind en ondersteboven te zien

Amsterdam staat vol met kunst, van wereldvermaarde kunstenaars tot anonieme beeldhouwers. Wat zijn de verhalen achter deze werken?

Op de afgelopen KunstRAI presenteerde de Britse, in Amsterdam woonachtige kunstenaar Thom Puckey (Bexleyheath, 1948) een aantal wit- en zwartmarmeren beelden van jonge, beeldschone, naakte vrouwen met allerhande wapentuig. Ze sprongen zeer in het oog omdat ze steenhard en tegelijk zijdezacht zijn.

Dezelfde Puckey maakte jaren geleden ook tal van – compleet andersoortige – beelden in de openbare ruimte, waaronder twee in Amsterdam. Op het Vredeskerkplein staat sinds 2004 Hommage aan Paradjanov, bestaand uit drie hoge stapels boeken, waaruit water over concentrische cirkels stroomt en in de grond verdwijnt. Althans, dat is de bedoeling, maar het werkt allang alleen in flarden.

Op het Binnengasthuisterrein staat sinds 1989 Puckey’s Drie bomen, zes lenzen, ofwel ‘De lensbomen’ – zijn eerste opdracht van de gemeente Amsterdam. Het zeven meter hoge, bijzonder fraaie beeld bestaat uit drie bronzen bomen die tussen de kale takken zes grote fresnellenzen dragen.

Op een tegel staat enige informatie: ‘Ooit was hier het Binnengasthuis gevestigd. Een deel ervan werd afgebroken ten gunste van nieuwbouw. De lenzen werken als omgekeerde vergrootglazen: wie erdoorheen kijkt, ziet de omgeving verkleind en ondersteboven terug. Puckey’s referentie bij het maken van dit kunstwerk was de 17de-eeuwse schilderkunst, vooral het werk van Johannes Vermeer. Deze schilder maakte gebruik van de camera obscura om een zo scherp mogelijk beeld van de werkelijkheid te krijgen.’

Inspiratie bij Picasso

Die theorie is op zijn minst omstreden. In het tv-programma Het geheim van de meester werd ie al eens overtuigend onderuitgehaald, en rond de grote Vermeertentoonstelling verklaarden de curatoren van het Rijksmuseum ook weer dat het onwaarschijnlijk is dat Vermeer fysiek met een camera obscura heeft gewerkt – maar hij moet wel de effecten ervan hebben bestudeerd.

Ten tijde van de oplevering liet Puckey weten dat hij zich ook had laten inspireren door Picasso’s schilderij Les Trois Danseuses uit 1925. Zijn bomen lijken elkaar ook in een danspas vast te grijpen. “Voor mij zijn het bijna mensachtige dingen. Mijn hoofdonderwerp is de mens en de mensheid. Mijn bomen transformeren een mens in iets anders, in een andere vorm, dat zit in al mijn werk.”

Drie bomen, zes lenzen staat er momenteel een beetje treurig bij. Het Binnengasthuisterrein is al jaren een bouwput met tal van afzettingen. Het beeld zelf behoeft ook onderhoud: het brons moet in de was gezet worden, de lexaan beschermplaten voor de lenzen zijn vergeeld, je ziet zo goed als niks.

Afgelopen jaar hebben drie UvA-studenten in het kader van een project over kunst in de openbare ruimte onderzoek gedaan naar Drie bomen, zes lenzen. Zij stellen dat de renovatie van het Universiteitskwartier ook het onderhoud van openbare kunst erin zou moeten omvatten. De vraag is alleen hoe de noodzaak van behoud op de agenda van de gemeente kan worden gezet.