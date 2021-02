Omdat de Mexicaanse griep meeviel, werd het p-woord taboe

Andere Tijden: de Mexicaanse Griep (NTR-VPRO). Beeld NTR VPRO

Andere Tijden keek gisteren terug naar de ­Mexicaanse griep, die in 2009 wereldwijd angst zaaide: pandemie! Huisarts Ted van Essen, die toen deel uitmaakte van het Outbreak Management Team, vreesde dat het heel erg ging worden: “Om de dertig jaar is er zo’n pandemie, dus we dachten: daar is ie dan!”

Niet alleen was er toen dus ook een OMT, maar ook al viroloog Ab Osterhaus die opdraafde in talkshows, van Pauw en Witteman tot De Wereld Draait Door. Matthijs van Nieuwkerk kondigde hem destijds zelfs aan als ‘de onderkoning van Nederland, hij waakt over onze gezondheid’. Osterhaus zei anno 2021 dat de media gretig zo’n doemscenario oppakken.

Dat werkte in elk geval bij de toenmalige minister van Volksgezondheid, Ab Klink, die geen risico wilde nemen en 34 miljoen vaccins bestelde; kosten 341 miljoen euro. Maar toen de vaccins in de herfst gereed waren, had er een omslag plaatsgevonden in de publieke opinie. Want het viel eigenlijk wel mee met die Mexicaanse griep: de ‘pandemie’ had in de zomer slechts twee Nederlandse sterfgevallen veroorzaakt. Uiteindelijk bezweken er in Nederland in totaal 63 mensen aan de Mexicaanse griep, zo’n 10 procent van de normale winterse griepsterfte.

Roel Coutinho, destijds voorzitter van het OMT, schat dat er zeker 20 miljoen vaccins ongebruikt zijn gebleven. “Toen zei iedereen: weggegooid geld. Maar wat als Klink ze niet had aangeschaft en ze wel nodig waren geweest? Dan had je pas echt een probleem gehad.”

Een noodlottig gevolg van de pandemie die meeviel, was dat het p-woord lange tijd taboe werd, zegt Osterhaus: “Praten over een pandemie na de Mexicaanse griep was eigenlijk not done.” Dat was immers maar paniekzaaierij.

“Wie niet leert van de geschiedenis is gedoemd deze te herhalen,” somberde Lips, die nog steeds niet wist wanneer in 2021 hij zou worden gevaccineerd.

