Ombudsman NPO doet onderzoek na 800 klachten over Op1-presentator Natasja Gibbs

Natasja Gibbs. Beeld ANP

Gibbs zei dit twee weken geleden in gesprek met inmiddels oud-ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers.

De eerste oproep voor het insturen van een klacht werd gedaan door columnist Jan Dijkgraaf. Hij maakte in een onlinecolumn een vergelijking met het onderzoek dat de ombudsman van de NPO deed naar omroep Ongehoord Nederland.

In twee rapporten stelde de ombudsman klagers in het gelijk die zeiden dat ON! zich niet aan de journalistieke code houdt en ongefundeerde informatie verspreidt. In reactie op het eerste rapport legde de NPO omroep ON! een sanctie op, een reactie op het tweede rapport heeft de NPO nog niet gegeven.

Volgens de ombudsman bestond driekwart van de klachten over Gibbs uit een kopie van de oproep van Dijkgraaf. Een kwart van de klagers had zelf een mail geschreven waarin de grieven werden onderbouwd en beargumenteerd.

‘Voldoende steun in feiten’

BNNVara stelde eerder al in een reactie dat de uitlatingen van presentator Natasja Gibbs over Israël volgens de omroep ‘voldoende steun in feiten en actualiteit’ hebben. BNNVara verwijst onder meer naar rapporten van Human Rights Watch, Amnesty International en de Verenigde Naties.

Volgens de omroep kreeg Segers ‘alle ruimte om tegengeluid te laten horen’. ‘Hij zette uiteen dat en waarom hij de redenering van onze programmamakers niet volgde. Hij gaf bovendien aan de opgebrachte vergelijking misplaatst te vinden en legde uit waarom. Al met al werd er in deze kwestie aan tafel een journalistiek evenwichtig gesprek gevoerd.’

