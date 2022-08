Om volwaardig afscheid te nemen, kroop schrijver Amélie Nothomb in de huid van haar vader

In Bloedlijn brengt Amélie Nothomb een hommage aan haar vader, de diplomaat Patrick Nothomb, die ooit het leven van 1500 gijzelaars redde. ‘Ik moest zijn gevoelens verzinnen, want daar zweeg hij over.’

Amélie Nothomb (56) schrijft negen uur per dag: vijf uur aan haar romans en vier uur aan het beantwoorden van de brieven die ze ontvangt. Nooit droogt de inspiratie op. “Het geheim is dat je nooit moet ophouden met schrijven. Ik ben nu bezig met mijn honderdvijfde roman. Premier sang was de honderdste die ik schreef en de dertigste die ik heb gepubliceerd. Het is mijn meest persoonlijke boek.”

Bloedlijn, de titel van de Nederlandse vertaling, gaat over haar vader – een man die ze meer dan wie ook bewonderde. En over wie ze schrijft, met groot inlevingsvermogen, in de eerste persoon. “Voor het eerst laat ik hem over zijn gevoelens spreken. En de paradox is: daardoor kan ik via een omweg over de mijne praten.”

Ambassadeur Patrick Nothomb (1936-2020) was dan ook een uitzonderlijk figuur, meer dan zomaar een voetnoot in de Belgische diplomatieke geschiedenis. In de annalen staat hij vermeld vanwege zijn overlevingskunst én onderhandelingstalent tijdens een vier maanden durende gijzeling in het Congolese Stanleystad (het huidige Kisangani) door Simba-opstandelingen in 1964, die uiteindelijk met de inzet van Belgische parachutisten werd beëindigd. Patrick Nothomb was in Congo als 28-jarige kort daarvoor benoemd als consul.

Pen als reddingsboei

Nothomb vertelt met trillende stem hoe ze de eerste dagen en weken na de plotse dood van haar vader doorkwam. “Mijn vader stierf op de eerste dag van de Belgische lockdown, op 17 maart 2020, aan een hartaanval. Ik kon niet naar zijn begrafenis. Toegegeven, ik was niet de enige die zich in die vreselijke situatie bevond. Maar daardoor kon ik mijn rouwarbeid niet op een behoorlijke manier afwerken. Het was werkelijk une horreur. ”

Zoals wel vaker bleek de pen haar reddingsboei. “Zes maanden na de dood van mijn vader zei ik tegen mezelf: papa, ik ga je uit de dood opwekken. Om volwaardig afscheid te kunnen nemen. Ik wilde hem laten herrijzen door hem zijn stem terug te geven, hem als het ware ook mijn leven schenken. En toen ik klaar was met het boek, had ik het gevoel dat hij er zelf vrede mee had. Ik had eindelijk adieu kunnen zeggen.”

Haar vader had een spectaculair leven, dus er lag veel verhaalstof: het verlies van zijn vader, die op een landmijn liep; opgroeien in eenzame weelde in Brussel; zijn jeugd op een kasteel vol vergane glorie in de Ardennen; zijn diplomatieke carrière.

“Wat ik verzonnen heb, dat zijn zijn gevoelens,” zegt Nothomb. “Want mijn vader behoorde tot de generatie die nooit over hun emoties praatte. Zelfs in zijn boek over de geruchtmakende periode in Congo, Dans Stanleyville, hield papa de kiezen op elkaar over wat het precies bij hem had teweeggebracht. Alleen maar de feiten. Geen sentimenten, geen spatje emotie, daar hield hij zich aan. In feite gaat mijn roman over alles wat hij nooit heeft gezegd.”

Had u dit boek kunnen schrijven toen hij nog in leven was?

“Nee, zeker niet. Ik heb het er met hem ook nooit over gehad. Ik zou dat niet hebben gedurfd. Mijn vader moest sterven voor ik me zoiets kon inbeelden. En wat me het meest interesseerde, was zijn leven toen ik zelf nog niet geboren was, voor 1966 dus. Daar heb ik de klemtoon op gelegd.”

U opent het boek met de zeer prangende scène waarbij uw vader als jonge diplomaat tijdens de gijzeling in Stanleystad voor het vuurpeloton wordt gebracht. Pas daarna gaat u terugblikken op zijn jeugd. Waarom?

“Omdat het zijn eerste rendez-vous met de dood was. En vreemd genoeg heb ik mijn eigen leven te danken aan die gebeurtenis. Omdat hij het overleefde, natuurlijk. Maar ook omdat hij zonder die aanraking van de dood nooit een derde kind had gewild. Daarna was er opnieuw die impuls, de roes van de overlever.”

U beschrijft uw vader aanvankelijk als een redelijk ingetogen, schrander jongetje dat opgroeit tussen oudere mensen.

“Ja, die indruk klopt. Hij was eerder zwijgzaam, ja. Hij was gezegend met een bijna extreme pudeur, wilde nooit iemand bruuskeren. In familiekring hoorde je hem nauwelijks. Daarvoor was hij te bescheiden. Het was moeilijk om hem te doorgronden, dat geef ik grif toe. Hij was een van de meest minzame mensen ter wereld én daardoor ongelooflijk geliefd. Patrick Nothomb was een man zonder vijanden, door vrijwel iedereen op handen gedragen.”

Toch moest hij vijftienhonderd gijzelaars zien vrij te krijgen in onderhandeling met de Simba-rebellen die de Volksrepubliek Congo wilden uitroepen. ‘Ik was een hedendaagse versie van Sjeherazade: het leven van mijn landgenoten hing af van mijn welbespraaktheid,’ laat u hem zeggen.

“Dat is inderdaad een van zijn talloze paradoxen. In zijn functie als ambassadeur moest hij enorm veel mensen ontvangen en hij deed dat met veel gratie. Hij wist zijn publiek te charmeren. Hij was op zo’n moment een wereldse man met een wonderbaarlijke welsprekendheid die ook zijn leven heeft gered, zeer zeker. Misschien omdat hij ook enige sympathie kon opbrengen voor de verzuchtingen van de Simba-rebellen, dat valt niet uit te sluiten. Zijn toewijding en welwillendheid als diplomaat waren immens groot.”