OM legt Albert Verlinde boete op wegens opmerkingen Humberto Tan

In de visie van het Openbaar Ministerie heeft Verlinde zich schuldig gemaakt aan smaad. Beeld ANP

Humberto Tan deed begin dit jaar aangifte tegen Verlinde om ‘lasterlijke’ uitspraken over mogelijk ongewenst gedrag dat Tan volgens Verlinde zou hebben vertoond richting vrouwelijke gasten. Verlinde riep in een uitzending van Shownieuws op een breder onderzoek te starten naar de ‘cultuur’ die er in die tijd was bij RTL.

Tan zou grensoverschrijdende berichtjes sturen naar vrouwelijke gasten. Verlinde zei dit in een gesprek over tv-programma The Voice, dat werd stilgelegd omdat meerdere mensen rond het programma zich schuldig zouden hebben gemaakt aan seksueel ongepast gedrag.

Reputatie

In de visie van het OM heeft Verlinde zich schuldig gemaakt aan smaad. De uitspraken die de presentator deed in de uitzending van Shownieuws op 16 januari 2022 zijn schadelijk voor de reputatie van Tan. Strafverzwarend is het enorme bereik dat de uitspraken hebben gehad, mede door de bekendheid van zowel Verlinde als Tan. Daarom legt het OM Verlinde een boete op.

Later nuanceerde Verlinde zijn opmerkingen en beklemtoonde hij dat hij Tan ‘niet op één hoop wilde gooien’ met The Voice. Verlinde zei dat hij de presentator noemde als ‘voorbeeld van de bedrijfscultuur die toen bij RTL heerste’. Hij had zich naar eigen zeggen ‘niet gerealiseerd dat mensen dit in het weekend van die zware verdachtmakingen op één hoop’ zouden gooien.

Excuses

Verlinde laat bij monde van zijn advocaat weten dat hij de boete zal betalen. ‘Hoewel Verlinde en het OM van standpunt verschillen over de vraag of sprake is geweest van smaad, is Verlinde akkoord gegaan met de door het OM voorgestelde boete-afdoening,’ staat in een verklaring.

Daarin is ook te lezen dat de mediapersoonlijkheid zijn uitlatingen betreurt, maar ook de manier waarop die volgens hem vervolgens zijn uitvergroot. Verlinde bood al meerdere keren excuses aan voor zijn opmerkingen over Tan.