OM gaat Lil Kleine vervolgen voor mishandeling Rembrandtplein

De zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld.

Jorik Scholten, zoals de 26-jarige artiest eigenlijk heet, zou een man in de nacht van 6 op 7 december 2019 hebben mishandeld in club Oliva op het Rembrandtplein in Amsterdam. Later werd duidelijk dat er nog twee verdachten bij betrokken waren. Het 28-jarige slachtoffer deed aangifte.

De drie verdachten zijn gedagvaard voor een zogenoemde regiezitting op 8 september. Dat is een openbare zitting waarin de rechtbank wordt geïnformeerd over de stand van zaken van het onderzoek. Er wordt ook een beslissing genomen over eventuele verzoeken van de verdediging. Waarschijnlijk wordt dan bepaald wanneer de inhoudelijke behandeling zal plaatsvinden.

Aangifte

De mishandeling gebeurde tijdens de openingsavond van Oliva. Het slachtoffer liep samen met een vriend de discotheek binnen waarbij hij in de drukte per ongeluk tegen een vrouw aanstootte. De man die bij de vrouw stond, Jorik Scholten, werd hierna agressief.

Een half uur later, toen de man de club met een vriend wilde verlaten, trof hij de rapper opnieuw. Twee mannen uit zijn gezelschap renden op hem af en sloegen hem in elkaar. Hierna kreeg hij ook nog trappen van Scholten zelf, zo staat in de aangifte.

Een maand na de mishandeling kreeg het slachtoffer een bericht via Whatsapp van Nathan Moszkowicz, de manager van Lil Kleine. Hij vroeg hem zijn aangifte in te trekken en het uit te praten. Het slachtoffer heeft de toenadering van de manager afgehouden, omdat hij wilde dat de politie haar onderzoek in alle rust kon doen.