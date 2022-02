OM: aangifte gedaan tegen Glennis Grace

Beeld ANP

Dat bevestigt een woordvoerder van het OM dinsdag na berichtgeving van Shownieuws.

Het is niet bekend door wie de aangiftes zijn gedaan of waarvoor. De advocaat van de zangeres, Kerem Canatan, wil hier niets over loslaten. “Op dit moment geven wij hierop geen commentaar en verwijs ik naar het statement van cliënte van vorige week.”

‘Afgelopen zaterdag ben ik aangehouden na een incident in een supermarkt in Amsterdam,’ schreef de zangeres, die eigenlijk Glenda Batta heet, vorige week op haar Instagramaccount. ‘Ik zie het onderzoek, dat nog steeds niet is afgerond, met vertrouwen tegemoet, omdat ik weet dat ik geen strafbare feiten heb gepleegd. Hoewel ik hier graag meer over wil zeggen, houd ik in het belang van het onderzoek op dit moment mijn mond. Zodra dat kan geef ik een reactie.’

De 43-jarige zangeres heeft vastgezeten nadat zij samen met haar 15-jarige zoon en een derde persoon gearresteerd werd na een geweldsincident in een Jumbo-supermarkt in de Westerstraat in Amsterdam. De drie worden verdacht van openlijke geweldpleging en mishandeling in vereniging en met voorbedachte rade, aldus de politie eerder.