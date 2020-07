Olivia de Havilland (1916-2020): ster uit het gouden tijdperk van Hollywood

Beeld AFP

Met de dood van Olivia de Havilland (1916-2020), dit weekeinde in Parijs, is de laatste grote ster uit de klassieker Gone with the Wind overleden. De Britse actrice, geboren in Tokio, speelde in meer dan zestig films en won twee keer een Oscar. Zij werd bekroond als Beste Actrice voor haar vertolkingen in To Each His Own (1946) en The Heiress (1949), twee films die enigszins in de vergetelheid zijn geraakt.



Maar bij het grote publiek is haar rol, niet eens een van de hoofdvertolkingen, in Gone With The Wind het meest memorabel. Haar rol als Melanie Hamilton was een concurrent van het hoofdpersonage Scarlett O’Hara (Vivien Leigh) dat ook verliefd was op Ashley Wilkers (Leslie Howard), die uiteindelijk toch koos voor de meer sympathieke Melanie.

De vertolking leverde De Havilland in 1940 een Oscarnominatie op die echter niet werd verzilverd. Onlangs kwam de film in het nieuws nadat abonneezender HBO Max besloot om de klassieker tijdelijk uit het programma te schrappen. De wijze waarop de zwarte personages in het verhaal werden voorgesteld zou nu als racistisch ervaren kunnen worden. De film wordt nu met een waarschuwing vertoond.

De Havilland was dol op Gone With the Wind. Zij verklaarde in interviews dat zij de meer dan drie uur durende film 26 keer had gezien en er elke keer van genoot. Op de set raakte de actrice bevriend met de mannelijke ster uit de film, Clark Gable. Deze macho had tijdens een van de scènes grote moeite voor de camera in huilen uit te barsten nadat zijn filmdochter om het leven was gekomen. Gable had nooit eerder in een film de tranen laten vloeien.



Olivia moest hem over de streep trekken. “Ik zei tegen hem: huilen versterkt de impact van een filmpersonage en maakt hem niet zwakker, zoals hij dacht. Het maakte je menselijk. Uiteindelijk gaf hij mij gelijk en speelde naar mijn mening een van de beste scènes uit Gone With the Wind.’’

De Havilland kreeg haar acteertalent niet van een vreemde. Haar moeder was een toneelactrice en stimuleerde haar beide dochters, behalve Olivia ook Joan, om te gaan toneelspelen. Joan, die later met de achternaam van haar moeder Fontaine furore maakte, zou ook uitgroeien tot een grote ster in Hollywood. Beide actrices hebben een record in handen: nooit eerder wonnen twee zusters een Oscar als Beste Actrice. Pijnlijk is wel dat De Havilland in 1941 bij de uitreiking van de Academy Awards verloor van haar zus. Fontaine weigerde vervolgens de felicitatie van Olivia, die later zelf twee Oscars won. De rivaliteit tussen de twee resulteerde in een jarenlange vete die gaandeweg legendarische proporties kreeg.



Tot op hoge leeftijd werd De Havilland, die twee keer trouwde en twee kinderen kreeg, hiermee geconfronteerd. De televisieserie Feud, waarin zij door Catherina Zeta-Jones werd gespeeld, zoomde enkele jaren geleden in op de jarenlange ruzie tussen de beide zusters. In een ingezonden stuk in de Britse krant The Guardian liet de toen 102-jarige weten dat zij zich totaal niet herkende in de dialogen van de tv-serie. ‘Mijn identiteit in de serie werd zonder mijn toestemming gebruikt,’ liet zij in de brief weten. ‘Ik heb mijn zuster in het openbaar nooit als ‘bitch’ omschreven.’ Zij dreigde met een rechtszaak die echter nooit in behandeling werd genomen.

De actrice, die te boek staat als een van de grootste sterren uit de jaren 30 en 40 van Hollywood, was ook in haar jonge jaren een pittige tante met wie niet te spotten viel. Toen filmmaatschappij Warner Bros. in 1943 met haar verbintenis begon te sjoemelen en haar tegen haar wil langer onder contract wilde houden, omdat zij te weinig films gemaakt zou hebben, sleepte zij de studio voor de rechter. Zij won de kwestie en was vrij om voor andere studio’s te werken. “Niemand dacht dat ik zou winnen, maar toen dat wel gebeurde werd ik overstelpt met bloemen en telegrammen van collega’s die blij waren dat ik dit voor elkaar had gekregen,’’ verklaarde de actrice jaren later.

