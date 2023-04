Olga Commandeur gaat van het leven genieten en dat verdient ze

‘Nederland in beweging’ met Olga Commandeur. Beeld Omroep Max

Het was een paar weken geleden toen het wereldbeeld van Lips significant moest worden bijgesteld. Tot die tijd had hij altijd geleefd in de geruststellende wetenschap dat er ook op televisie een zorgeloze plek bestond.

Dagelijks, elke ochtend een kwartier: Nederland in beweging. Een mini-universum met een opgeruimd humeur. Waar het ging over stapjes naar voren en terug, de armen in de zij en omhoog.

Kleurig spandex en muziek die hard genoeg stond om op te bewegen maar te zacht om er wat van te voelen. Een vredig vrolijk dagelijks koninkrijkje met Olga Commandeur (64) als koningin.

Al 23 jaar, zo’n 4500 uitzendingen. Heel soms laafde Lips zich er aan, licht geamuseerd meestal, nooit meebewegend tot die ene ochtend, diep in de lockdown toen hij van de weeromstuit besloot om gewoon eens toe te geven aan Commandeur.

Daar ging ie – gordijnen dicht – en na een kwartier van opgetrokken knieën en enkels aantikken voltrok het Olga-effect zich: Lips had nu zélf een opgeruimd humeur.

Hij was niet de enige, las hij, toch wel opgelucht. De kijkcijfers van het programma schoten tijdens de pandemie door het dak. Lips liet het bij die ene keer, maar Commandeur had een vrolijk plekje in zijn hart gekregen.

Misschien dat hij daarom schrok toen hij haar onlangs in het programma Race Across The World voorbij zag komen, horizontaal in een café, aangemoedigd terwijl haar man een bodyshot uit haar navel dronk.

Zo kende Lips haar niet en even moest hij wennen. Maar toen Commandeur bekendmaakte dat ze gaat stoppen las hij wat ze van plan is: nog meer genieten van het leven. Zou ze nog meer bodyshots bedoelen? Ach, dacht Lips: you do you, Olga. Het ga je goed.

