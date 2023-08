Of Palimpsests & Erasure van patricia kaersenhout is een aanklacht tegen het oude en verouderde ‘Surinameboek’

Het werk van patricia kaersenhout gaat over onderdrukking, uitbuiting en migratie, vooral in relatie tot de Afrikaanse diaspora. Naar aanleiding van het Surinameboek van Maria Sibylla Merian maakte ze een serie werken over vergeten vrouwen in Suriname.

Neurenberg, omstreeks 1670. Hoe normaal was het daar dat een getrouwde vrouw uit een eerbare familie voor haar huisdeur in stenige, zanderige grond ging wroeten, op zoek naar wormen, maden, rupsen en andere onderkruipsels? Daar werd ongetwijfeld over geroddeld, schrijft Ella Reitsma in haar studie over de beroemde kunstenaar en wetenschapper Maria Sibylla Merian (1647-1717). Toch werd Merian in haar tijd beroemd en ook later werd ze beschouwd als de belangrijkste en meest invloedrijke natuurhistorische tekenaar van haar tijd. Ze maakte een aantal prachtboeken over bloemen en rupsen.

Merian combineerde kunst van het hoogste niveau met vernieuwende wetenschap. Kijken, kennis opdoen en tekenvaardigheid gingen hand in hand. Na een huwelijkscrisis verhuisde ze in 1685 naar Friesland en weer later naar Amsterdam, waar ze definitief van haar man scheidde. Haar twee dochters traden in de voetsporen van hun moeder en ze werkten vaak samen aan voorstellingen met rupsen, planten, fruit, bloemen en vlinders.

Het familiebedrijf, aanvankelijk gevestigd in de Nieuwe Spiegelstraat en later in de Kerkstraat, maakte tekeningen voor de verkoop en handelde ook in pigmenten, penselen, geprepareerde insecten en dieren op sterk water. Daar was in Amsterdam toen veel belangstelling voor.

Improviseren

In 1699 reisde Merian met haar jongste dochter naar Suriname, om daar in het regenwoud flora en fauna te bestuderen. Een gewaagde onderneming, want piraten en tropische ziekten lagen op de loer. Het verblijf in Suriname liep anders dan verwacht. Ze moest na twee jaar naar Nederland terugkeren, veel eerder dan gepland. Ze was ziek geworden en kon de hitte in Suriname niet meer aan. Terug in Amsterdam bracht ze in 1705 in eigen beheer de Metamorphosis insectorum Surinamensium uit, kortweg het Surinameboek.

Later bleken niet alle dieren en planten in het Surinameboek te kloppen met de werkelijkheid. Door haar haastige terugtocht waren Merians aantekeningen en schetsen door elkaar geraakt, waardoor ze ging improviseren.

Merian kreeg bij haar onderzoek hulp van inheemse en tot slaaf gemaakte vrouwen. Ze nam ook een inheemse vrouw mee naar Amsterdam, waarschijnlijk om hier nog gebruik te maken van haar kennis.

Of Palimpsests & Erasure. Beeld Gert Jan van Rooi

Maria Sibylla Merian werd later op wetenschappelijk gebied een legende, maar de kennis die ze had opgedaan raakte ook een beetje verouderd. De Surinaams-Nederlandse kunstenaar patricia kaersenhout (56) heeft nu een serie werken gemaakt die een aanklacht vormen tegen het werk van Merian.

Het werk van kaersenhout – die haar naam zonder hoofdletters schrijft – gaat over thema’s met betrekking tot onderdrukking, uitbuiting en migratie, vooral in relatie tot de Afrikaanse diaspora. Naar aanleiding van het Surinameboek raakte ze geïnteresseerd in de geschiedenis van het kolonialisme en botanie.

Ananas

Kaersenhout sampelde de voorstellingen en teksten van het Surinameboek en maakte er nieuwe werken mee. Ze presenteert de werken als een palimpsest – een perkament of een ander schrijfvlak waarvan de oorspronkelijke tekst is gewist.

Of Palimpsests & Erasure. Beeld Gert Jan van Rooi

Kaersenhout combineert scans van het originele boek van Merian met foto’s van vrouwen die ze uit een geschiedenisboek over Suriname haalde. De vrouwen doemen als vage gestalten uit de pagina’s op. Het originele boek van Merian ligt ook in de tentoonstelling in de Hermitage.

Daarnaast zijn de voorstellingen met bloemen en insecten uit het Surinameboek door kaersenhout bewerkt met verf. Je ziet in de serie van acht werken hoe de sfeer geleidelijk verandert. Aanvankelijk zijn de ingrepen van kaersenhout aftastend en bijna lieflijk. De verfspetters lijken op lentebloesem. Gaandeweg worden de ingrepen intenser en raken de bloemen van Merian letterlijk en figuurlijk op de achtergrond. De bladen van een ananasplant worden zwarte, agressieve punten, omgeven door scherpe spetters. En de ananas zelf verbeeldt ze als een dieprode vorm, waarbij de spetters onwillekeurig doen denken aan gestold bloed.

patricia kaersenhout, Of Palimpsests & Erasure, Hermitage Amsterdam, t/m 1/7 2024